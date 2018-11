Cardi B: Ärger wegen ihrem neuen Job

Donnerstag, 15. November 2018 17:00 Uhr

Wo viel Erfolg ist, ist in der Regel auch viel Neid. Diesen geflügelten Satz dürfte Rap-Schnittchen Cardi B. (26) schon verinnerlicht haben.

Jetzt, nachdem die Bombe geplatzt ist, dass Netflix eine Castingshow im Stille von „DSDS“ an den Start bringen möchte, bei der das nächste große Raptalent gesucht wird, ist das Netz in Aufruhr.

„Rhythm + Flow“ soll die neue Show heißen und in knackigen 10 Folgen das nächste große Ding für die HipHop-Szene finden. Die Jury für die Show steht auch schon, so soll neben T.I. (38) und Chance The Rapper (25) eben auch Cardi B die Skills der Talente bewerten. Produziert wird die Show unter anderem von John Legend (39).

Für ihre Hater hat sie klare Worte

Anstatt sich die Frage zu stellen, was John Legend auf einmal mit HipHop zu tun hat, wird schon eifrig darüber diskutiert, ob Cardi überhaupt die notwendigen Kompetenzen hat, um überhaupt in einer Jury zu sitzen.

Selbstverständlich lässt die ehemalige „Love & HipHop„-Reality -TV-Starlet sowas nicht auf sich sitzen und holt jetzt bei Insta zum Gegenschlag aus: „Alle, die sagen ich sei als Jury nicht qualifiziert, können sich gerne mal f*cken! – Bitch, ich mache gute Musik. Ich mache Hits, Hits, Hits“ Joa, dann wäre das auch geklärt …

Sie hat eine klare Vision

Wonach sie Ausschau halten will weiss sie auch schon: Einen wahren Diamanten mit Persönlichkeit, den man nicht so schnell vergisst und einfach nicht aus dem Kopf bekommen kann. Ob ihr das geflingt, wird sich im kommenden Jahr dann bei Netflix zeigen …