17.10.2020 19:40 Uhr

„Catwall Acrobats“: Weltklasse-Act auf zusammenklappbarem Trampolin

Die erfolgreiche Samstagabend-Showreihe "Das Supertalent" geht ab 17. Oktober 2020 bei RTL in die 14. Staffel. Artisten, Tänzer, Trampolinspringer, Akrobaten, Bauchredner, Papageien und ja, ähm Hunde, sind wieder mit von der Partie.

Oberjuror Dieter Bohlen verspricht fantastische Unterhaltung: „Die Menschen haben im Moment viele Sorgen. Wir versuchen sie durch unsere Sendung ein wenig davon abzulenken und bestmöglich zu unterhalten, mit allen Mitteln, die wir haben. Wir geben Vollgas!“

Top-Stars „Catwell Acrobats“

Den Auftakt machen am Samstagabend die „Catwall Acrobats“. Die sind in der Branche sehr bekannt und bei Akrobatik- und Artistik-Fans schwer angesagt. Die Gruppe tourte mit insgesamt fünf verschiednen Trampolin-Darbietungen rund um die Welt. Einzigartig ist ihre Trampolin-Wall, die höchste der Welt (siehe Video unten). „Wir sind bestrebt, unser Niveau und unseren Ruf an der Spitze zu halten“, heißt es stolz auf der Webseite der Jungs.

Hugo, Gründer der „Catwall Acrobats“, erfindet stets neue, ungewöhnliche Requisiten, die er dann auch selbst baut. So auch ein Trampolin, das sich an den Seiten automatisch hochklappen lässt – das hat selbst die „Supertalent“-Jury noch nie gesehen!

Die stecken dahinter

Gemeinsam mit den belgischen Brüdern Joris und Wannes, sowie deren Schwager Ben zeigt der 36-jährige, was man mit seinem Trampolin alles anstellen kann. Der gebürtige Kanadier wohnt derzeit in Münster und pendelt zwischen Deutschland und Kanada. Er hat eine Tochter, Maya, die bei ihrer Mutter in Deutschland lebt. Sie ist für Hugo immer ein guter Grund, nach Deutschland zu kommen.

Übrigens: Wie das mit dem zusammenklappbaren Trampolin funktioniert, zeigt das zweite Video unten.

Mehr zum Thema:

Victoria Swarovski ist neu dabei

Unter den bunten und vielfältigen Talenten sucht die Jury unter Vorsitz von Chefjuror Dieter Bohlen wieder das spektakulärste, faszinierendste Unterhaltungstalent des Jahres. In diesem Jahr werden Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (31) und Comedian Chris Tall (29) neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell am Jurypult Platz nehmen.

Supertalent-Moderator Daniel Hartwich (41) wird in dieser Staffel gemeinsam mit Victoria Swarovski (26) moderieren. Letztere war 2016 bereits als Jurorin bei „Das Supertalent“ dabei.

Das eingespielte „Let’s Dance“-Moderatoren-Duo wird nicht nur die Talente anmoderieren, sondern auch backstage mit ihnen fiebern und hautnah dabei sein, wenn Träume wahr werden oder zerplatzen.