Channing Tatum versucht sich in Survival-Show

Hollywoodstar Channing Tatum machte mit Bear Grylls einen Ausflug in die Berge. Das hört sich eigentlich ganz gut an, bis man erfährt das Bear Grylls ein ehemaliger Soldat und Dokumentarfilmer ist, der Promis gern einlädt, um mit ihnen die verrücktesten Survival-Aktionen zu machen. In dem letzten Ausflug durfte Armie Hammer Milch direkt vom Euter einer Ziege trinken. Lecker!

Als kleinen Protein-Snack für Zwischendurch schlägt Bear Grylls dem „Magic Mike„-Star Channing Tatum, beim Dreh seiner Fernsehshow „Running Wild With Bear Grylls“ vor, einfach ein paar Würmer zu essen.

„In einer idealen Welt würde man die Würmer 24h vorher ausspülen, damit sie im Grunde alles Schlechte ausscheiden“, erzählt der Survival-Experte ganz sachlich. Channing guckt schon leicht angeekelt. Er ahnt nicht, dass sie aufgrund von Zeitmangel den Dreck aus dem Wurm herauspressen müssen. Für den trainierten Bear ist es offensichtlich nicht das erste Mal. Für Channing schon!

Snack-Schock

Der 39-jährige Schauspieler verzog das Gesicht und musste sich bestimmt fragen, warum er diesem Abenteuer überhaupt zugesagt hatte. Tapfer und ohne zu zögern schluckte er aber den Wurm und kaute widerwillig darauf rum. Sein Blick lässt aber vermuten, dass es ihm ganz und gar nicht schmeckte. Er äußerte mit zusammengebissenen Zähnen ironisch: „Hmm, super“, worauf Bear euphorisch mit „Ein paar Proteine“ antwortet.

Quelle: instagram.com

„Nimm mich mit zu dein schönsten Orten, gib mir das beste Essen“, sagte Channing sarkastisch, während er sichtlich den Schock des Snack verarbeitete, zu Bear. Danach gönnte er sich erstmal einen riesigen Schluck Wasser. Das war wohl ein Erlebnis, was der Darsteller nicht so schnell wieder vergisst. Vielleicht kann ihm ja Sängerin und Freundin Jessie J dabei helfen mit dieser Erfahrung fertigzuwerden. In jeden Fall gilt: Hut ab, Herr Tatum! So mutig ist nicht jeder!