04.01.2021 21:00 Uhr

Claudia Oberts Speed-Dating: 10 Männer in 8 Tagen

Lasziver Lapdance, passionierter Poledance oder sexy Striptease - wer kann Claudia Obert in der ersten Love Challenge mit seinen verführerischen Tanzkünsten überzeugen?

In ihrer ersten eigenen Dating-Show „Claudias House of Love“ (ab 7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+) sucht die nie auf den Mund gefallene Businessfrau einen neuen Weggefährten.

10 Männer in 8 Tagen

Zehn Männer stehen insgesamt zur Auswahl, müssen sich acht Tage lang beweisen und treten im Kampf um sie gegeneinander an. Täglich testet die beliebte Unternehmerin in sogenannten „Love Challenges“, ob ihre Verehrer wirklich zu ihrem glamourösen Lifestyle passen. Jedes Spiel ist natürlich auf ihre Vorlieben gemünzt. Wer beweist Intelligenz, Mut und Sex-Appeal? Die Gewinner der „Love Challenges“ bestimmt Claudia Obert ganz subjektiv nach ihren eigenen Kriterien. Wer überzeugt, erhält einen goldenen Champagner-Kelch und geht auf ein aufregendes Einzeldate mit der Hausherrin.

So kann man bei Claudia Obert punkten

“Du siehst toll aus, bist erfolgreich, total sympathisch, warum hast Du keinen Mann?” Das ist die Frage, nach deren Beantwortung die Obert sucht. Ihre Antwort ist wie gewohnt schlagfertig: “Du hast die drei Gründe eben genannt”.

Fest steht bislang, dass man als Mann mit diesen Eigenschaften bei Claudia Obert punkten: „Er muss drei Sachen zugetan sein – gutem Essen, gutem Trinken und Sex. Reichtum ist kein Hindernis. Er muss Charme haben, lustig sein und darf keine gestrigen Einstellungen haben.“

10 Kandidaten

Zehn „außergewöhnliche“ und unterschiedliche Single-Männer im Alter von 24 bis 74 Jahren wollen das Herz der Luxuslady erobern – nur drei Verehrer haben im Finale die Chance, ihr persönlicher Gewinner zu werden. Bleibt die Frage, ob die Obert am Ende den Gewinner auch wirklich will…

Das sind die Herrschaften: Aytunc (32, Maschinenanlagenführer, Lindlar), Claude (44, Geschäftsführer einer Dating-App, Regensburg), Didi (31, Co-Geschäftsführer eines Modegeschäfts, Berlin), Gerd (72, Kulturgastronom, Neunkirchen), Kai (47, Office Manager einer Hotel- und Restaurantgruppe, Palma/Spanien), Mario (24, Student, Köln), Nikolai (74, Bildhauer, München), Thomas Mario (35, selbstständiger Barkeeper, Nürnberg), Toni (56, Gastronom, Düsseldorf) und Torsten (53, Fuhrunternehmer, Norderstedt).

Joyn zeigt zum Start die ersten beiden Episoden von „Claudias House of Love“ am 7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+, die weiteren sechs Episoden folgen dann immer donnerstags. Zudem steht die erste Episode allen Joyn Nutzer ebenfalls kostenlos im Free-Bereich zur Verfügung.