Clueso auf Horror-Hochzeit & Lena Meyer Landrut auf Horror-Kreuzfahrt

Ein Feuerwerkslauf in China und Wasserskifahren hinter einem Kreuzfahrtschiff – der Wettkampf zwischen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer Umlauf um die wahnwitzigsten Herausforderungen geht heute bei ProSieben weiter. Nur machen sich seit kurzem die beiden die Hände nicht mehr selber schmutzig.

Mit eigens zusammengestellten Teams kämpfen die beiden in „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ ab 20:15 Uhr um den „Weltmeistertitel“. Die Aufgaben für die Team-Mitglieder bestimmt jeweils der Gegner.

Joko verheiratet Sänger Clueso in China und lässt „SAT.1-Frühstücksfernsehen“-Moderator Jochen Schropp (beide Team Klaas) in den USA zu einer Hillbilly-Olympiade mit verschollen geglaubten Verwandten der Familie Heufer-Umlauf antreten.

Klaas hingegen schickt Sängerin Lena Meyer-Landrut nach Lettland und stellt ihr eine Aufgabe, an der Joko bereits gescheitert ist… Evil Jared Hasselhoff (beide Team Joko) verschlägt es hingegen nach Bali. Hier „brennt“ der Musiker wortwörtlich für seine Prüfung. Er muss sich nämlich einem Feuerritual stellen!

Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt letztlich im Berliner Studio. Joko und Klaas kämpfen da gegeneinander um die Länderpunkte.

Hier präsentieren wir erste Bilder aus der aktuellen Ausgabe der Showreihe!

Clueso heiratet in China

Joko schickt Clueso in die chinesische Küstenprovinz Guangdong. Dort nimmt der Sänger in festlicher Kleidung an einer landestypischen Feier teil. Was er erst erfährt, als alle Gäste da sind: es ist seine Hochzeitsfeier. „Das mach‘ ich nicht“, reagiert Clueso. „Ich kann das meiner Familie nicht erklären.“

Um den Länderpunkt für Team Klaas zu erspielen, muss Clueso alle festlichen Bräuche über sich ergehen lassen. Der Knaller wartet am Ende: Clueso muss einen Parcours mit 100.000 Böllern durchlaufen. „Das ist wirklich der Moment, wo man überlegt: Haben die noch alle Tassen im Schrank?“ Wird sich Clueso der Herausforderung stellen und für Klaas den Punkt kassieren?

Lena Meyer-Landrut auf Kreuzfahrt der besonderen Art

Klaas konfrontiert Lena Meyer-Landrut in Lettland mit einer Aufgabe, an der Joko bereits kläglich gescheitert ist. Die Sängerin muss sich auf Wasserskiern von einem 200-Meterlangen und 29.531 PS starken Kreuzfahrtschiff ziehen lassen.

Joko reagiert auf die Herausforderung für seine Teamkollegin entsetzt, denn er weiß: „Das ist nicht zu schaffen, wenn man kein Wasserski-Profi ist“. Für Lena ist die Sportart absolutes Neuland: „Ich kann überhaupt nicht Wasserski fahren.“

Springt sie dennoch für Joko ins kalte Wasser und holt den Länderpunkt?