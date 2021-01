08.01.2021 13:12 Uhr

Collien Ulmen-Fernandes: „Traumschiff“-Dreh mit Double

Collien Ulmen-Fernandes hat auf dem „Traumschiff“ angeheuert. Mit dem „Kapitän“ hat sie schon gedreht - aber es war nicht Florian Silbereisen selbst.

Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes hat ihren ersten Dreh auf dem ZDF-„Traumschiff“ mit einem Double des Kapitän-Darstellers Florian Silbereisen über die Bühne gebracht.

„Er hat wiederum für seine Szenen ein Collien-Double gehabt. Es ging terminlich bei uns nicht anders“, sagte die 39-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Ulmen-Fernandes wird zu Ostern 2021 und auch in zwei weiteren Folgen die Rolle der Schiffsärztin „Dr. Jessica Delgado“ übernehmen. Im Dezember war Nick Wilder nach zwei Dutzend Folgen und rund zehn Jahren als „Dr. Sander“ von Bord gegangen. In zwei Folgen hatte Sina Tkotsch dann seine Nachfolgerin „Dr. Julia Brand“ gespielt.

Bekannt wurde die Frau von Christian Ulmen (Weimar-„Tatort“) in den Nullerjahren unter anderem als Moderatorin des inzwischen eingestellten Musiksenders Viva. Sie war seither in zahlreichen Serien zu sehen, unter anderem in der Joyn-Streamingserie „jerks.“.

Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten