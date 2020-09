23.09.2020 08:25 Uhr

Comeback: Jo Gerners Tochter Vanessa kehrt ins TV zurück!

Anne Brendler feiert ihr Comeback auf TVNOW und bei RTL. Sie übernimmt auch für die Serie „Sunny – Wer bist du wirklich“? die Rolle, mit der sie schon im Jahr 1996 bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt wurde!

Die Berliner Schauspielerin, die für GZSZ Jo Gerners Tochter Vanessa Richter und damit Sunnys Mutter spielt, berichtet im RTL-Interview über die Arbeit am Set und verrät Parallelen zu ihrer Geschichte: Auch sie selbst durchlebt gerade privat eine Trennung! Hier ein Auszug.

Welche Rolle spielst Du in der Serie?

Ich spiele wie bei GZSZ Sunnys Mutter, die Tochter von Jo Gerner, der von dem wunderbaren Wolfgang Bahro gespielt wird. Sunny ist seine Enkeltochter.

Was unterscheidet Dich von Deiner Rolle?

Man bringt sich ja auch immer ein wenig mit, steckt in jeder Rolle und passenderweise bin ich grade in einer ähnlichen Lebenssituation.

Ich habe mich getrennt, mache Yoga, meditiere und bin viel in der Natur. Ich bin vielleicht etwas weniger faserig, als ich Vanessa gebe und gehe dazu anders mit Situationen und Menschen um.

Wie würdest Du das Abenteuer beschreiben, was Deine Serien-Tochter Sunny gerade erlebt?

Es ist mehr als ein Abenteuer, weil ihre Story so Vieles in Frage stellt, an die Wurzeln geht, sie bis ins Mark erschüttert und dann so sehr an sich zweifeln lässt, dass sie nicht mehr weiß, wer sie ist, was sie tut und warum und zu was sie fähig ist.

Welchen Anteil hast Du als ihre Serien-Mutter daran?

Ich spiele eher eine distanzierte Mutter, die nie nicht viel Zeit für ihr Kind hat und auch nie hatte oder richtiger, die sich keine Zeit genommen hat. Das hat natürlich Auswirkung auf die Mutter-Tochter-Beziehung und damit auf den Grad an Einflussnahme und Stütze, den/die ich ihr geben kann, um ihr in ihrer Konfusion zu helfen.Beitragsbild festlegen

Was war der emotionalste Moment, den Du mit Valentina am Set erlebt hast?

Es gibt eine Szene, in der Sunny Vanessa in großer seelischer Not bittet, ihr zu helfen. Ich als Vanessa vermag es nicht, stehe nur hilflos da und finde keine Worte oder Trost. Valentina in ihrer Rolle Sunny bittet Vanessa so inständig weinend und ich als Vanessa kann nicht raus aus meiner Haut und tue einfach nichts. Das hat mich sehr berührt.

Darum geht’s in „Sunny“

Zwischen Liebe, Sex, Freundschaft, Streit und Partyekstasen blickt die neue TVNOW-Serie „Sunny – Wer bist du wirklich?“ auf das Innerste ihrer Figuren. Wer sind sie wirklich? Was treibt sie an? Und was verheimlichen sie? Vor allem Sunny (gespielt von Valentina Pahde, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Fack ju Göhte“) kommt gleich bei ihrer Ankunft in der Fotografie-Masterclass an ihre Grenzen. Nicht nur der berühmt-berüchtigte Star-Fotograf Brian Fox (Felix Lampert, „Alles oder Nichts“, „Soko Wismar“) verlangt ihr einiges ab, auch vor ihrer neuen Clique muss sie sich beweisen. Und plötzlich erschüttert ein Todesfall die Masterclass und dunkle Geheimnisse werfen ihre Schatten voraus… Weitere Hauptrollen in der TVNOW-Serie übernehmen unter anderem auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Gerrit Klein.

Sendetermine

Zum Start von „Sunny – Wer bist du wirklich?“ zeigt TVNOW am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, gleich drei Folgen, Folge 4 ist einen Tag später, am Freitag, den 2. Oktober, verfügbar. Danach gibt es montags bis donnerstags je eine von insgesamt 20 neuen Folgen exklusiv und nur auf TVNOW. Als Extra können sich die Fans außerdem auf die Dokumentation „Die Pahde-Zwillinge – so sind wir wirklich“ über Valentina und Cheyenne Pahde freuen.

RTL strahlt am 1. Oktober um 20.15 Uhr einmalig die ersten beiden Episoden „Sunny – Wer bist du wirklich?“ als Free-TV-Premiere aus und zeigt im Anschluss daran auch die Dokumentation.