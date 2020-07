Mittwoch, 22. Juli 2020 17:22 Uhr

Comeback: Sandy Fähse will gegen Stefan Raab antreten

Sandy Fähse ist zurück im Fernsehen. Der 35-Jährige wurde einst als "Leon" in der Daily-Soap "Berlin-Tag und Nacht" bekannt. Nach seinem Serien-Aus vor rund einem Jahr, hielt sich der Laienschauspieler bis zuletzt mithilfe von Instagram in der Öffentlichkeit.

Ab dem 22. Juli wird er in der TV-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen sein. Für sein TV-Comeback hat Sandy sogar einen Plan: „Ich habe mir fest vorgenommen, mich zu benehmen“, erklärte Fähse gegenüber RTLZWEI.

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ rausgeflogen

Im Sommer 2019 flog der Wahl-Berliner aus dem ziemlich beliebten BTN-Cast, nachdem er unter anderem trotz einer Krankmeldung mit Freunden unterwegs war.

Wenige Wochen später geriet er aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Kollegen wieder in die Schlagzeilen. Seitdem haftet dem 35-Jährige nicht gerade das beste Image an.

Er will sich „benehmen“

„Ich möchte nicht rülpsen und nicht pupsen, so wie ich es zuhause mache“, so der Serien-Star über sein Gastspiel in der in Thailand vor der Pandemie aufgezeichneten Show weiter. Klingt ganz danach, als wolle der Darsteller an seinem Image feilen.

„Von meinen Mitspielern wünsche ich mir das, was auch ich ihnen gebe: Respekt“, sagte Sandy Fähse über seine Erwartungen an die anderen Kandidaten. Am Ende ist die Show aber ein Wettbewerb. Der Gewinner darf sich immerhin über 50.000 Euro freuen. „Für den Sieg würde ich alles geben“, zeigte sich der Influencer motiviert.

Quelle: instagram.com

Die hier sind ebenfalls dabei

Darüber hinaus träumt Fähse auch davon, noch an weiteren TV-Formaten teilzunehmen: “ Ich würde gern mal gegen Stefan Raab

antreten, den ich als Entertainer ziemlich cool finde. Das war schon immer mein Traum.“ Am liebsten bei „Schlag den Raab.“ Dabei ist Fähse offensichtlich entgangen, dass es die Show gar nicht mehr gibt und Raab TV-Auftritte meidet. Aber vielleicht sieht man den ehemaligen BTN-Darsteller mal bei „Schlag den Star„?

Zwischenzeitlich gibt es den 35-Jährigen ab dem 22. Juli, um 20.15 in der RTLZWEI-Sendung „Kampf der Realitystars“ zu sehen, die von Cathy Hummels moderiert wird. Seine Mitstreiter auf die Sieg-Prämie werden unter anderem Kevin Pannewitz sowie Annemarie Eilfeld sein.