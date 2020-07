Cora Schumacher, die neue Bachelorette von SAT.1

Cora Schumacher (43), Ex-Frau von Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (45), sucht einen neuen Mann und dafür gibt's offenbar auch eine eigene Fernsehshow.

In der neuen Kuppelshow „Coras House Of Love“ buhlen zehn Männer acht Folgen lang um die sympathische Selbstdarstellerin, die zuletzt mit echten Kerlen an ihrer Seite gesichtet wurde. Die Sendereihe läuft ab dem 21. August bei Sat.1 und auch beim hauseigenen Streaming-Dienst „Joyn“.

Cora meint es ernst

Angeblich sei die Show, die so gaaaanz verdächtig nach „Bachelorette“ & Co. klingt, keine Fake-Veranstaltung. „Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben“, diktierte die Tochter eines Tankstellenpächters der „Bild“-Zeitung in den Notizblock. Und weiter erklärte die Schöne: „Wann hat man sonst die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen.“

Und eine Sprecherin des Senders fügt hinzu: „Im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielchen versucht sie herauszufinden, welcher Mann zu ihr passt“.

Show bereits abgedreht

Wie bei diesen Kuppelshow-Formaten üblich, muss am Ende jeder Folge einer der männlichen Aspiranten die Show verpassen. Klingt wie im echten Leben.

Die Show wurde dem Bericht zufolge in Köln bereits vor der Corona-Pandemie abgedreht.

Schumacher war von Oktober 2001 bis Februar 2015 mit Ralf Schumacher verheiratet. Beide haben den gemeinsamen Sohn David (19). Fakt 8st. Frau Schumacher ist ein Pfundskerl mit jeder Menge Selbstironie, wie sie erst letzte Woche in der Late-Night-Show bei Oliver Pocher unter Beweis stellte.