Cora Schumacher: So funktioniert ihre Männersuche bei Joyn

In der Reality-Show "Coras House of Love" buhlen gleich zehn komplett unterschiedliche Männer um die Gunst von Cora Schumacher.

Zehn Männer, acht Tage, ein Haus: Promi-Lady Cora Schumacher packt ihre Koffer und zieht mit ihrer Hündin Jeanny in ein neues Zuhause –

mit zehn Männern, die auf der Suche nach ihrer Traumfrau sind.

Ab 21. August 2020 sucht sie Mr. Right in der Reality-Show „Coras House of Love“ – immer freitags auf Joyn PLUS+.

Jeden Abend muss einer gehen

Die potenziellen Mr. Rights werden bei gemeinsamen Aktivitäten oder mithilfe kleinerer Herausforderungen auf Herz und Nieren geprüft. Viel Zeit zu überzeugen bleibt den Herren der Schöpfung dabei nicht. Jeden Abend muss ein Mann das Haus verlassen. Am Ende sieht sich Cora drei Finalisten gegenüber.

Wer kann in der ersten „Love-Challenge“ punkten und beweist zum Beispiel handwerkliches Geschick beim Möbel-Aufbau im Schlafzimmer? Wer überzeugt mit seiner Persönlichkeit? Und wer gewinnt Cora Schumachers Herz für sich?

Diese zehn Männer sind dabei

Diese zehn charismatischen Männer haben acht Tage Zeit, um das Herz der coolen Ex-Rennfahrerin zu erobern – nur drei Verehrer haben im

Finale die Chance, sich als Mr. Right zu beweisen: Carlo (52, Coach und Unternehmensberater, Palma/Mallorca), Männermodel Christian (28, Projektmanager, Schongau), Denny (32, Profiboxer, Königs Wusterhausen, kennt man aus der letzten Staffel von „Big Brother“), Frank (47, selbstständiger Unternehmer, Aurich), Marc (34, Regionalleiter eines Fitnessstudios, Weingarten), Marco (46, selbstständiger Gastronom, Geesthacht), Sascha (41, Online-Marketing-und SEO-Manager, Tönisvorst), Steve (45, Maler und Lackierer, Flensburg), Thomas (40, Automobilverkäufer, Krefeld) und Vincenzo (40, selbstständiger Automobilhändler, Monheim am Rhein).

Sie steht auf selbstbewusste Männer

Welcher Typ Mann kann bei der gebürtigen Langenfelderin punkten? „Ich stehe auf selbstbewusste Männer mit einem starken Auftreten. Arschloch mit Herz trifft es vielleicht ganz gut“, erklärte sie in einer Mitteilung des Senders.

„Ich mag Männer, die mich sehen und sich um mich bemühen und kümmern. Ich schätze es, wenn der Mann proaktiv ist und ich einfach auch mal Frau sein darf. Es ist toll, wenn man zu einem Mann aufschauen kann und man das Gefühl hat, dass er einen beschützt. Auch eine starke, toughe Frau braucht mal eine Schulter zum Anlehnen.“

Das ist Cora Schumacher

Cora-Caroline Schumacher ist eine ehemalige deutsche Automobilrennfahrerin und ein Model.

Die Tochter eines Tankstellenpächters ist eine ausgebildete Kommunikationsfachfrau und arbeitete nebenbei als Erotikmodel. Außer stand sie für Werbefotos und für verschiedene Zeitschriften Modell. 2015 war sie Covgergirl des deutschen „Playboy“. Im selben Jahr nahm sie bei „Let’s Dance“ teil. 2018 folgte ein Gastspiel bei „Promi Big Brother“.

Cora war mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher verheiratet. Das Paar hat mit dem inzwischen 19-jährigen David einen gemeinsamen Sohn.

Joyn zeigt die acht Folgen „Coras House of Love“ ab 21. August 2020 immer freitags auf Joyn PLUS+. SAT.1 strahlt die erste Folge am heutigen 21. August 2020 um 23:15 Uhr im Free-TV aus.