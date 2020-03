Dagi Bee feuert hier gegen Cathy Hummels!

Biene gegen Hummel! Am kommenden Samstag kommt es bei „Schlag den Star“ zum Showdown der Power-Frauen live auf ProSieben: Top-Influencerin Dagi Bee vs. Moderatorin Cathy Hummels! Wer kann in punkto Wissen, Geschicklichkeit, Ausdauer und Konzentration siegen?

Bereits im Vorfeld des Duells fahren die selbstbewussten Stars ihre Stacheln aus: „Wäre Cathy nur in Thailand geblieben! Soviel ist sicher: Mit Yogaübungen und ‚Ommmm!‘ wird sie bei ‚Schlag den Star‘ nicht weit kommen. So gerne ich sie eigentlich mag: ‚Biene sticht Hummel‘ lautet meine Devise am kommenden Samstag“, erklärt Dagi Bee.

„Den Sieg kannst du dir abschminken“

Cathy Hummels will sich das natürlich nicht gefallen lassen und hält dagegen: „Dagi, neben mir siehst du trotz Highlighter ziemlich blass aus. Den Sieg kannst du dir direkt abschminken. Heute sticht die Hummel zu!“ Wer bei den beiden Damen wohl am Ende das Rennen machen wird?

Quelle: instagram.com



Dagi Bee und Cathy Hummels treten in bis zu 15 Runden in Deutschlands bekanntester Promi-Duell-Show gegeneinander an. Elton führt bei „Schlag den Star“ durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird natürlich kein Publikum im Studio sein.

„Schlag den Star“, am Samstag, 21. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben