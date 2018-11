Dancing on Ice: Diese Promis sind noch dabei

Mittwoch, 28. November 2018 11:52 Uhr

Erst vor wenigen Tagen wurde Sarah Lombardi als erste Kandidaten von „Dancing on Ice“ verkündet. Nun gibt es weitere Details zur neuen Sendung.

Neben Sarah sind noch sieben weitere Promis dabei!

Entertainerin Désirée Nick kann sich als Ballerina unglaublich verbiegen – für „Dancing on Ice“ steht sie zum ersten Mal professionell auf dem Eis. Sarina Nowak feiert als Curvy Model große Erfolge in den USA – welche Kurven wird das selbstbewusste Model auf dem Eis drehen?

Moderatorin Aleksandra Bechtel sorgt bei den Zuschauern immer für beste Laune – nach ihrer Mutterpause feiert die Powerfrau ein ganz besonderes TV-Comeback.

Gemeinsam mit Profis werden sie trainieren

Musik-Star John Kelly rockt auf der Bühne das Publikum – wird er sich auch auf dem Eis wohlfühlen? Für den vierfachen Bob-Olympiasieger Kevin Kuske zählten bislang Kraft und Power auf dem Eis – in „Dancing on Ice“ zeigt sich der zwei Meter große Leistungssportler von seiner zarten Seite.

Schauspieler Timur Bartels („Club der roten Bänder„) kennt sich mit unterschiedlichen Filmfiguren aus – wie meistert der Grimme- und Fernsehpreisgewinner seine neue Rolle auf dem Eis?

An der Hand ihrer Profi-Eiskunstlauf-Partner meistern die Prominenten den harten Weg vom ersten, vorsichtigen Schlittschuh-Schritt bis zur anmutigen Eistanz-Kür auf dem weißen Parkett. Wer beeindruckt das Publikum am meisten? Wer wagt gleich in der ersten Show eine kühne Eistanzhebung oder eine spektakuläre Pirouette? Durch die große SAT.1-Show „Dancing on Ice“ führen Daniel Boschmann und Marlene Lufen.

„Dancing on Ice“ ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 Uhr.