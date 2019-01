Dancing on Ice-Paare (6): John Kelly & Annette Dytrt

Freitag, 4. Januar 2019 22:50 Uhr

Am 6. Januar startet die neue Show „Dancing on Ice“ auf Sat 1 und acht Promis werden sich aufs Eis begeben und ihr Glück mit waghalsigen Sprüngen, Hebefiguren und funkelnden Kostümen wagen.

Einer von ihnen ist Sänger John Kelly, der das Mikrofon zur Seite legt und die Schlittschuhe überstreift.

Die Musik liegt John Kelly wahrlich im Blut – wie soll es als Mitglied der bekannten Kelly Family und der Symphonic-Rock Band Elfenthal auch anders sein. Gemeinsam mit seiner berühmten Familie tourte der Star jahrelang um den ganzen Erdball und stand auf den größten Bühnen der Welt.

Doch neben der Musik schlummert noch eine weitere verborgene Leiden-schaft in ihm: Inspiriert durch seine Mutter, die als erfolgreiche Balletttänzerin aktiv war, träumte der Sänger, Komponist und Produzent schon immer davon, selbst als Tänzer auf der Bühne zu stehen.

Bei „Dancing on Ice“ geht sein Traum nun endlich in Erfüllung – wird es John Kelly gelingen, in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter zu treten?

Sie wird mit John Kelly tanzen

Früh übt sich: Mit zwei Jahren stand Annette Dytrt erstmals auf dem Eis – und ist seitdem nicht mehr davon runter zu bekommen! Die 35-Jährige legte von da an eine steile Karriere hin: Die Blondine mit tschechischen Wurzeln ist fünffache Deutsche Eiskunstlaufmeisterin und belegte auch in Tschechien, dem Heimatland ihrer Eltern, den ersten Platz bei den dortigen Landesmeisterschaften.

Es folgten zahlreiche WM- und EM-Teilnahmen, bis sie vor einigen Jahren ihr offizielles Karriereende bekannt gab. Doch mit dem Eiskunstlauf soll deswegen noch lange nicht Schluss sein: Neben ihrem Engagement bei „Holiday on Ice“ tanzt Annette Dytrt ab Januar 2019 bei „Dancing on Ice“ mit John Kelly!