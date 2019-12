„Dancing on Ice“: Wer ist raus und wer ist im Finale?

Seit sechs Wochen stellen die Kandidaten von „Dancing on Ice“ ihr Können auf einer TV-Eisfläche unter Beweis. Doch der große Showdown der Sat.1-Sendung rückt nun immer näher. Am 13. Dezember fand das Halbfinale statt. Wer konnte sich dabei durchsetzen und wer verpasste den Einzug in die letzte Show, so kurz vor dem Ende?

Im Halbfinale verlangten die Juroren Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss den verbliebenen Teilnehmern nochmal alles ab. Dabei sollten die Tänzer einen Sprung ihrer Wahl sowie einen Rückwärtsflieger präsentieren.

Highlight des Abends

Eine besonders gute Figur machte dabei Joey Heindle (26). Der performte den Song „It Must Have Been Love“ der am 9. Dezember verstorbenen Roxette-Sängerin Marie Fredriksson. Gemeinsam mit Ramona Elsener (27) überzeugte er dabei die Jury und ergatterte 27,5 von 30 möglichen Punkten! Damit erreichte er den besten Wert des Abends und sicherte sich seinen wohlverdienten Platz im Finale.

„Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer TV-Show so viel gefühlt habe“, sagte der ehemalige „Dschungelcamper“ unmittelbar nach dem Auftritt – wie immer rührselig und emotional. Der Titel zu dem Auftritt wurde nämlich erst am vergangenen Sonntag, nur einem Tag vor dem überraschenden Tod der Pop-Legende ausgewählt.

Die hier ist raus

Am 20. Dezember wird er dann gegen Eric Stehfest (30), André Hamann (32) und Larissa Strahl um den Titel kämpfen, die ebenfalls überzeugen konnten. Die 21-Jährige zog dabei nicht nur mit ihrem Tanz, sondern auch mit ihrem sexy Outfit alle Blicke auf sich.

Nadine Angerer (41) musste die Show verlassen. Während sie in den vorherigen Shows noch mit ihren humorvoll, inszenierten Auftritten und ihrem Partner David Vincour (35) eine solide Leistung zeigte, hat es am Freitag nicht mehr fürs Weiterkommen gereicht.

Die Finalisten

Lina Larissa Strahl und Tanzpartner Joti Polizoakis

Eric Stehfest und Tanzpartnerin Amani Fancy

Joey Heindle und Tanzpartnerin Ramona Elsener

André Hamann und Stina Martini

Die Quoten

Die Quoten der Show am Freitagabend waren nicht berauschend. Nach 1,43 Millionen Zuschauern in der letzten Woche waren diesmal nur noch 1,34 Millionen dabei.

Besser lief es da bei der Konkurrenz. „Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Hits 2019!“ sahen bei RTL 2,32 Millionen Zuschauer.