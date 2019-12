„Dancing on Ice“: Zoff bei Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis?

Sie gelten als große Favoriten: Wird der Druck für Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis zu groß? Mit 27,5 Punkten gab‘ es letzte Woche von der Jury für Lina Larissa und Joti die bisherige Staffel-Bestnote. Damit zählt das Paar eindeutig zu den Favoriten von „Dancing on Ice“.

Doch das macht es für die Beiden nicht einfacher: Der Druck wächst! Das wird bei den Trainingseinheiten zur heutigen fünften Live-Show mehr als deutlich. „Die Stimmung zwischen mir und Lina war sehr angespannt“, so der 24-jährige Profi-Eiskunstläufer.

Der erste Streit

„Das war so wie der erste Streit in einer Ehe!“ Und wie geht Lina mit der angespannten Situation um. „Fürs Herz war das die schwerste Woche. Du hast halt diesen Druck, dass du es einfach hinkriegen musst. Dieser Druck liegt in der Halle und der stresst. Wir sind ja eigentlich wie ein Herz und eine Seele, aber in den letzten Tagen sind wir einfach nicht auf einen Nenner gekommen“, so die 21-jährige Schauspielerin und Sängerin.

Doch hat der Trainings-Trouble etwa Auswirkungen auf die Kür und den Live-Auftritt heute Abend? Lina Larissa gibt sich zuversichtlich und scherzt: „Aber egal was passiert, wir gehen als Freunde aufs Eis – oder als Ehepaar!“

„Dancing on Ice“ heute, 6. Dezember 2019, live ab 20:15 Uhr in SAT.1.