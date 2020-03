Daniela Büchner und die Corona-Krise: „Ich habe sowas noch nie gesehen!“

Momentan geht es Dank Corona-Krise in Deutschland rund, Homeoffice, Selbst-Quarantäne und Hamsterkäufe stehen an der Tagesordnung. Um sich etwas abzulenken läuft heute eine neue Folge „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer.

Diesmal wieder mit dabei: Daniela Büchner. Die war im Januar Teilnehmerin des „Dschungelcamps“ und kehrt nach aufregenden Wochen zurück nach Spanien. Dort wird sie von ihrem Liebsten schon erwartet, vor allem ihre Kinder freuen sich riesig.

Überraschungsparty?

Nach knapp drei Wochen im australischen Dschungel im Januar kehrt Mallorca-Auswanderin „Danni“ Büchner auf die Insel zurück. Besonders für ihre Kinder waren die letzten Tage und Wochen keine leichte Zeit. Ihre Mama wurde vor allem in den sozialen Medien angefeindet und bedroht.

Umso wichtiger für Jada, Volkan und Joelina, dass sie ihrer Mutter einen tollen Empfang bereiten. Was sich die Kinder für ihre Mama wohl ausgedacht haben?

Coronavirus-Angst

Unterdessen gab Büchner ein Update zur Situation auf Mallorca. Dort postete sie am Wochenende: „Ich war heute im Supermarkt einkaufen & muss zugeben dass ich so etwas noch NIE zuvor gesehen habe „MENSCHENMASSEN“ die richtige Hamsterkäufe gemacht haben. Ab kommenden Montag wird hier bei uns ein „Zwangsurlaub“ eingeläutet. 15 TAGE keine Schule, kein Kindergarten usw ( wisst ihr was das für mich bedeutet 2 Teenager & 2 Kleinkinder mit Stimmungsschwankungen)Wie auch immer, ich persönlich finde es sehr sehr gut das hier solche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um hoffentlich schlimmeres zu vermeiden. Spanien ist mittlerweile nach Italien* das vom Coronavirus* am stärksten betroffene Land in Europa.“ Hoffentlich legt sich das alles ganz schnell wieder ….

Eine neue Folge „Goodbye Deutschland“ heute um 20:15 Uhr auf VOX und bei TVNow.