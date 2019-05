Daniela Büchner und Jennifer Matthias: So geht’s weiter

Montag, 27. Mai 2019 18:42 Uhr

Vor rund vier Wochen eröffnete Daniela Büchner (41) die „Faneteria“ pünktlich zur neuen Malle-Saison. Das Lokal hatte sie vor rund einem Jahr gemeinsam mit ihrem im November verstorbenen Mann Jens Büchner eröffnet. Wir verraten, was es heute zu sehen gibt.

„Goodbye Deutschland“ hat Daniela Büchner bei den turbulenten Vorbereitungen für die Eröffnung begleitet. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Auf dem sogar Freundschaften zerbrechen. Dani Büchner muss dringend Geschäftspartner finden, wenn sie den Traum von Jens weiterführen und auf der Insel eine Existenzgrundlage haben will. Die hat sie mit einem weiteren Auswanderer-Paar – Tamara und Marco Gülpen – gefunden, nachdem sie sich noch vor der Wiedereröffnung mit dem Gastronomenpaar Peggy Jerofke (43) und Steff Jerkel überworfen hatte (wir berichteten).

Gelingt es der Fünffachmama, das Fan-Lokal in Cala Millor auch ohne Jens zum Erfolg führen?

Wie läuft es für Jennifer?

Auch bei Jens Büchners Ex Jennifer Matthias steht die Saison-Eröffnung ihrer Boutique an. Doch schon jetzt steht sie unter Strom: Die allein erziehende Mama braucht noch eine Verkäuferin, weil sie mehr für Sohnemann Leon da sein will. Der hat sich nach dem Tod seines Papas Jens Büchner in der Schule verschlechtert. Jenny lässt drei frisch nach Mallorca ausgewanderte Frauen in ihrer Boutique zur Probe arbeiten. Und dann kommt es auch noch zum Wiedersehen mit Ex-Kurzzeit-Lover Ralf. Die Gefühle kochen über…

Eine neue Folge „Goodbye Deutschland“ heute um 22:05 Uhr auf VOX.