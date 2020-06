„Das Sommerhaus der Stars“ 2020: Das sind die 7 Paare!

Deutsche Provinz statt portugiesische Algarve. Die Paare der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ stehen fest. Doch aufgrund der Corona-Pandemie gibt es 2020 bei dem beliebten TV-Format einige Änderungen.

Während die Show in den vergangenen Jahren in Portugal aufgezeichnet wurde, geht es für die Teilnehmer in diesem Sommer nur nach Bocholt (NRW). Diese Paare verkündete RTL heute Abend.

Caro und Andreas Robens

Die beiden Sportskanonen Caro und Andreas Robens kennt man aus der Vox-Sendereihe „Goodbye Deutschland“. Normalerweise leben die 40-Jährige und der 54-Jährige auf Mallorca, wo sie sich am liebsten mit Fitness und Tattoos beschäftigen. Caro polarisiert vor allem mit ihrem Aussehen, das sich aufgrund ihrer Muckis in den letzten Jahren stark verändert hat. Nicht selten wird sie von ihren Hatern als „zu männlich“ bezeichnet.

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt

Im Gegensatz zu den Robens, sind die Dessauer Sängerin Annemarie Eilfeld und ihr Tim bisher noch nicht gemeinsam im TV aufgetreten. Seit rund drei Jahren ist die ehemalige DSDS-Kandidatin mit dem Unternehmer zusammen. Während die beiden ihr Liebes-Leben bisher eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben, stellen sie sich nun der Herausforderung des Reality-Formats.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Auch für die „Bachelor“-Kandidatin Georgina Fleur aka Georgina Bülowius aus dem Jahr 2012 wird „Das Sommerhaus der Stars“ eine Premiere sein. Georgina wird nämlich erstmals ihren Verlobten Kubilay präsentieren. Die Reality-Darstellerin und der Türke haben sich 2018 ineinander verliebt und im vergangenen Jahr verlobt. Die Show markiert nach Jahren der Stille das Comeback des Rotschopfs im deutschen TV.

Diana Herold und Michael Thomas

Diana Herold konnte sich durch ihre Rollen in Michael Bully Herbigs Filmen einen Namen machen. Die Blondine war nicht nur in „Der Schuh des Manitu“ zu sehen, sondern auch in „Bullyparade-Der Film“ – und im Playboy. Während die 46-Jährige also schon reichlich Erfahrung mit Kameras hat, wird es für ihren Tim der erste Auftritt im Fernsehen sein. Die Schauspielerin und der Unternehmer sind seit 19 Jahren ein Paar und seit drei Jahren verheiratet.

Denise Kappés und Henning

Denis und ihr Henning werden im Sommerhaus wohl ordentlich für Action sorgen. Der Influencer und die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin sorgen mit ihrer Vergangenheit nämlich immer wieder für Schlagzeilen. Hennig war früher beispielsweise mit Anne Wünsche zusammen. Auf die Trennung folgte ein Rosenkrieg, den die beiden bis heute ab und an öffentlich austragen.

Martin Bolze und Michaela Scherer

Martin Bolze ist mit seinen 62 Jahren der älteste Teilnehmer in diesem Jahr. Neben Annemarie Eilfeld sind die beiden ebenfalls in der Musik-Branche tätig und treten als Gesangs-Duett „Die Pharos“ auf. Unter dem selben Künstlernamen war Martin einst als Hypnotiseur unter anderem bei „Das Supertalent“ zu sehen, wo er Sylvie Meis in den Tiefschlaf versetzt hat. Ob er die Methode wohl auch bei den anderen Teilnehmern anwenden wird?

Lou und Lisha

Die beiden Berliner „Sofa Stars“ betreiben gemeinsam einen YouTube-Kanal mit rund 371.ooo Abonnenten. Auf diesem teilen sie ihr komplettes Privatleben mit ihren Fans. Lou und seine Lisha lieben es im Rampenlicht zu stehen und wen wundert es da, dass der Sunnyboy seiner Liebsten Mitten in einem Berliner Einkaufszentrum die Frage aller Fragen gestellt hat. Lennox und Rolex, wie sie sich auch nennen, sind seit zehn Jahren ein Paar.

In jeder Show kämpfen die Promipaare darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Paar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen.

Welches Paar fliegt zuerst? Wer behält auf engstem Raum die Nerven? Wer meistert die Spiele? Das Sommerhaus garantiert neue ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. Und ehrlich: Das ist es doch was wir sehen wollen.

Übrigens: „Das Sommerhaus der Stars“ wurde für den deutschen Fernsehpreis 2020 in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ nominiert.