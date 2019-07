„Das Sommerhaus der Stars“ fängt ja gut an!

Sonntag, 21. Juli 2019 10:47 Uhr

Für acht mehr oder weniger Promipaare gibt es kein Zurück mehr: Nach dem Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ erwartet sie das erste gemeinsame Abendessen, die Zimmeraufteilung und – natürlich – erste Unstimmigkeiten!

VOX-Auswanderin Steffi Bartsch zum Beispiel ist total überfordert und fängt an das Haus zu putzen. Popstar Menowin ist ein großer Schnarcher, Steffis Partner Roland kann nicht schlafen und zieht samt Matratze vor die Tür.

Morgens herrscht dann Katerstimmung: Steffi weint vor Heimweh und auch bei Elena Miras („Love Island“) fließen Tränen, sie vermisst allerdings ihre Tochter.

Auf Instagram feuert die Dame angesichts neu gewonnener Hater, die die erste Folge schon online gesehen haben, sogleich zurück. In ihrer Insta-Story sagt sie: „Wenn ihr mit mir und meinem Temperament nicht klarkommt, dann geht bitte aus meinem Profil. F**** mich nicht ab. Ich bin so, wie ich bin“.

Jupp, so macht man sich Freunde!

Neues vom Wendler und Laura

Die kleine Laura Müller, Freundin des großen Michael Wendler mit 139.000 Instagram-Followern will kuscheln, der ist genervt, schließlich ist sie dem Sänger (77.000 Follower) schon einfach zu anhänglich. Erstaunlich eigentlich, wo die beiden in den letzten Wochen reichlich Sex-Geständnisse absonderten, von denen man glauben musste, dass körperliche Nähe eigentlich an der Tagesordnung ist.

Wir erinnern uns, schließlich ist es noch gar nicht so lange her: „Ich habe 29 Jahre lang zwei Decken gehabt mit meiner Ex-Frau und jetzt haben wir eine Decke“, so der 44-Jährige jüngst im Interview. Und die junge Dame behauptete: „Ich liege immer halb auf dir.“

Es wird also spannend, wieviel von dem, was beide öffentlich hinausposaunten, sich im „Sommerhaus der Stars“ bewahrheiten wird. Und dann kommt auch noch das: Wendler behauptete ungefragt, dass seine Noch-Ehefrau Claudia ihn mehrfach betrogen habe… Autsch!

Außerdem dürfen wir teilhaben an der den überraschenden Erkenntnisgewinnen von Klein-Laura: So ist die 18-Jährige ziemlich erstaunt über ungewöhnliches Gemüse (Pellkartoffeln!) und muss sich auch noch übergeben! Hilfe, ist Laura etwa schwanger?

Und dann passiert auch noch das: Nach der Abschusslisten-Wahl kommt es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Willi Herren und Roland Bartsch: wer behält das Oberwasser und wer gibt klein bei?

„Das Sommerhaus der Stars“, Am Dienstag 23. Juli 20.15 Uhr geht’s los!