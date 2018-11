Das Supertalent: Cousin von Busta Rhymes singt Oper für Dieter Bohlen

Samstag, 24. November 2018 12:27 Uhr

Marvin Scott (45), David Stanley Johnson (32) und David Roßteutscher (35) aus Nordhausen sind die „Fellas“ und wollen mit klassischer Musik die „Supertalent“-Jury überzeugen.

Kennengelernt haben sich die drei Tenöre bereits vor neun Jahren, bevor sie vor drei Jahren die „Fellas“ ins Leben riefen. Das Trio verbindet so unterschiedliche Genres wie Oper, Operette, Musical, Jazz und Rock zu einem ganz eigenen Konzerterlebnis.

Aber wie war es für sie, vor der „Supertalent“-Jury zu stehen? Marvin Scott sagt gegenüber klatsch-tratsch.de: „Es war sehr stressig und spannend und trotzdem unglaublich cool deine Kunst zu zeigen und deine Gefühle vor so vielen Leuten vorzutragen.“

Auf der Supertalent-Bühne werden die drei von ihrem Freund Michael am Piano begleitet und wollen mit dem Journey Klassiker „Don’t Stop Believing“ für Gänsehaut sorgen.

Marvin Scott liegt die Musik im Blut, er ist tatsächlich der Cousin von US-Rapper Busta Rhymes. Ob Dieter Bohlen weiß, wen er da vor sich hat?

Selbstverständlich könnte sich der Sänger auch vorstellen, mit seinem berühmten Cousin gemeinsame Sache zu machen, wie er im Interview erklärt: „Mit Busta zu arbeiten wäre natürlich toll. Durch die weite Entfernung und die unterschiedliche Arbeit habe ich ihn lange nicht mehr gesehen, aber es würde mich freuen mal etwas beruflich zu machen oder einfach nur mal wieder mit ihm zu chillen, wie damals in meiner Kindheit in Long Island.“

Nachdem die drei „Fellas“ losgelegt haben, zeigt sich Bohlen direkt begeistert. „Ich steh total auf Satzgesang“, sagt er. Können die drei Tenöre aber auch Sylvie Meis und Bruce Darnell überzeugen? „Wir hoffen es geht weiter“, sagt Marvin Scott.

Sollte es beim „Supertalent“ nicht klappen, geht es für die Fellas trotzdem weiter, wie Scott erklärt: „Wir sind froh, wir haben unsere Weihnachts-CD gerade fertiggestellt und der Release ist am Samstag. Es hat zwei Jahre gedauert, aber wir freuen uns riesig darauf. Von Pop bis Klassik ist alles dabei, wie z.B. „All I Want For Christmas Is You“ bis „Es ist ein Ross entsprungen“. Ab dem 24. November auf Amazon oder iTunes erhältlich.“