„Das Supertalent“: Schwabbel-Bauch Stefan Choné ist zurück

Samstag, 17. November 2018 15:58 Uhr

Auch am Samstag-Abend muss der „Supertalent“-Zuschauer ein dickes Fell haben, wenn sich neue Talente vor der Jury um Dieter Bohlen vorstellen.

Einer von ihnen ist Wiederholungstäter: Stefan Choné, auch bekannt als die Bauchrolle. Er macht seinem Namen alle Ehre und zeigt sich stets in Damen-Dessous bekleidet auf der Bühne. Bereits im letzten Jahr beglückte er die Jury und auch schon in den vorherigen Jahren versuchte er sein Glück. Wen wunderts, er kam natürlich nicht weiter. Ob es in dieser Staffel klappt?

Sein Markenzeichen: Wolfgang Petry-Mähne, Schwabbel-Bauch und knappe Dessous. Sein Talent: Ausziehen und loswackeln. Völlig ungeniert lässt Stefan seinen Speck wackeln und geht mit der Jury auf Tuchfühlung.

Im letzten Jahr kam Nazan Eckes in den Genuss, seine Bauchrolle zu berühren. Welches Jurymitglied hat in dieser Staffel die Ehre die drallen Rundungen Schwabbel-Stefan zu streicheln?

Für seine diesjährige Performance hat sich Stefan rote Netzstrümpfe übergestreift, einen roten sehr knappen Tanga aus seinem Fundus gekramt und einen farblich passenden BH für die Männerbrüste kombiniert. Der Tange klemmt elegant in seiner seiner Bauchfalte, während das Stückchen Stoff nur bedingt versteckt, was eigentlich keiner sehen mag.

Anfang des Jahres wiederfuhr dem nackten Sonderling jedoch ein schweres Schicksal. Das Wohnhaus des Braunschweigers stand in Flammen, auch seine Wohnung war betroffen. Zum Glück kam bei diesem Brand niemand ums Leben, jedoch verlor Stefan all seine Habseligkeiten. Trotz des Schicksalsschlags, hat der Entertainer sein Lachen nicht verloren und will nun am Samstag die TV-Zuschauer beglücken.

Alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de.