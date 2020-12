05.12.2020 16:49 Uhr

„Das Supertalent“: Voguen sich Immortals ins Finale?

Die Castingshow "Das Supertalent" ist einfach nicht tot zu kriegen und deswegen stellen sich auch am Samstag wieder 14 neue Talente vor, die alle hoffen ins Finale zu kommen.

14 neue Acts kämpfen diese Woche um den Einzug ins große Finale, das am 19.12. ausgestrahlt wird. Wie wird die Jury mit Chefjuror Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall die neuen Talente beurteilen?

Die sind mit dabei

Die spanische Gruppe „Immortals“ bringt jeden Zuschauer zum Schaudern, Gruseln und Staunen. Die Tänzer im Alter von 16 bis 22 Jahren zeigen eine angsteinflößende und zugleich atemberaubende Choreografie mit Voguing-Elementen in hohem Tempo. Ihren einzigartigen Stil möchte die ehrgeizige Gruppe am liebsten auf der ganzen Welt verbreiten.

Jetzt hoffen sie, dass sie Dieter Bohlen und Co. überzeugen können, denn am Samstag geht es um den Einzug ins Finale am 19. Dezember. Und nur die herausragendsten Talente kommen eine Runde weiter.

Ein twerkendes Frauentrio, ein Pirat der Magie, ein Kunstpfeifer, eine Sandmalerin, Zopfhang-Akrobatin sowie Streetdancer und Luftakrobaten sind einige der spektakulären Talente in der 7. Folge von „Das Supertalent“ am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL.

Das waren alle Supertalent-Sieger

Gewinner 2007 – Ricardo Marinello

Gewinner 2008 – Michael Hirte

Gewinner 2009 – Yvo Antoni & PrimaDonna

Gewinner 2010 – Freddy Sahin-Scholl

Gewinner 2011 – Leo Rojas

Gewinner 2012 – Jean-Michel Aweh

Gewinner 2013 – Lukas Pratschker & Falco

Gewinner 2014 – Marcel Kaupp

Gewinner 2015 – Jay Oh

Gewinner 2016 – Angel Flukes

Gewinner 2017 – Alexa Lauenburger

Gewinner 2018 – Stevie Starr

Gewinner 2019 – Christian Stoinev & Chihuahua Percy