„Das Traumschiff“: „Denver Clan“-Legende Linda Evans checkt ein

„Das Traumschiff“ bekommt einen Ehrengast: 80er-Jahre „Denver Clan“-Star Linda Evans (77) stand für die ZDF-Serie vor der Kamera. Für Kapitän Florian Silbereisen geht damit angeblich ein großer Traum in Erfüllung, denn Evans hatte er schon länger auf dem Schirm.

„Ich wünsche mir immer wieder Promis, die keiner auf dem ,Traumschiff‘ erwartet. Linda Evans stand auf meiner Wunschliste ganz oben. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Linda mitspielt. Das ist eine sehr große Ehre. Sie bringt viel internationalen Glamour mit. Sie ist eben ein echter Weltstar!““, so Florian Silbereisen gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung.

„Ein Abenteuer“

Linda Evans spielte zwischen 1981 und 1989 in 208 Episoden in der Kultserie „Denver Clan“ mit. Jetzt stand sie für „Das Tramschiff“ für die Folge „Südafrika“ vor der Kamera. Ein Bild von den Dreharbeiten postete sie auf ihrem Instagram-Kanal.

Dazu schrieb sie: „Ich habe mich in die Besatzung und Crew verliebt. Ich war so oft auf dem ,Love Boat‘. Aber ich war noch nie an einem Set, an dem alle in einer fremden Sprache geredet haben. Ein Abenteuer!“

Die „Traumschiff“-Folge mit Linda Evans soll am 2. Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt werden.

Linda Evans: Ihre bekanntesten Projekte

1965–1969: Big Valley

1973: Ein Sheriff in New York (Episode: Butch Cassidy Rides Again)

1976–1977: Hunter (13 Episoden)

1979: Lawinenexpress (Avalanche Express)

1981–1989: Der Denver-Clan (208 Episoden)

1985: Fackeln im Sturm (6 Episoden)