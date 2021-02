,,Der Bachelor“: Darum sind Niko und Mimi das perfekte Match

24.02.2021 20:15 Uhr

Eigentlich sollte der „Bachelor“ die Qual der Wahl zwischen mehreren Frauen haben. Eigentlich, doch Kandidatin Mimi hat sich von der ersten Folge an als klare Favoritin auf die letzte Rose herauskristallisiert. Eine gute Wahl, denn Mimi und Niko? Das passt wie die Faust aufs Auge.

Mimi (26) aus Pfungstadt war die erste Frau, die in diesem Jahr aus der Limousine steigen durfte und somit auch die erste Frau, die der ,,Bachelor“ kennenlernen durfte. Mimi ist also die erste, die gekommen ist und wird aller Voraussicht nach auch bis zum Ende der ,,Party“ bleiben. Man muss kein Körpersprache-Experte sein, um die enorme Anziehungskraft zwischen Niko Griesert (30) und Michelle Gwozdz, wie sie eigentlich heißt, zu erkennen.

Bachelor Niko hat eine Schwäche für Michelles

Im modernen Dating-Jargon würde man auch sagen: Die beiden sind das perfekte Match. Doch warum ist das so? Ein bestimmtes optisches Beuteschema, in das auch Mimi passt, scheint Niko ja nicht zu haben. Stattdessen wird der aalglatte Muskelprotz aber beim Vornamen Michelle schwach, jedenfalls ist auch noch eine andere Michelle ganz heiß bei im Rennen.

Hat Mimi freie Bahn?

Böse Zungen behaupten allerdings, dass die nur wegen des Fames mit dabei wäre. Ernsthaftes Interesse am ,,Bachelor“ scheint die wortkarge Brünette offensichtlich nicht zu haben.

Umso besser für Mimi, die schon seit Folge zwei über ihre Zukunft mit Niko fantasiert und sich sogar schon Gedanken darüber gemacht hat, wie die gemeinsamen Kinder wohl aussehen könnten. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätten die große, strahlend blaue Augen wie die Bürokauffrau und Niko eben auch.

Der Traum aller Schwiegermütter

Optisch würden die Turteltauben jedenfalls das perfekte deutsche Standard-Paar abgeben. Beide zielstrebig, höflich, vernünftig, gelegentlich auch mal humorvoll oder anders gesagt: der Traum aller Schwiegermütter. Doch sollte Mimi tatsächlich die letzte Rose bekommen und die Schmusekatzen auch nach der Show noch ein Paar sein, könnte das mit der Zeit auch verdammt langweilig werden.

Galerie

Der Bachelor steht auf langweilige Girls

Pferde stehlen kann man nämlich wohl mit keinem von beiden. Jugendlicher Leichtsinn, alberne Action und ab und an mal einen über den Durst trinken? Fehlanzeige. Aber genau darum passen die beiden ja auch so gut zusammen. Dass Niko auf Langweilerinnen steht, spiegelt sich auch in Hinblick auf die restlichen Kandidatinnen wider, bei denen bis auf Hannah und Linda alle zum Lachen in den Keller gehen. Dafür sind die Power-Girls bei Niko aber auch eher in der Friendzone und werden die Show zum Bedauern der Zuschauer wohl bald verlassen müssen.

So könnte es nach der Show weitergehen

Mit der extrovertierten Linda bringt zumindest eine Kandidatin Schwung in die Bude und sorgt in der ansonsten durch die Bank öden Staffel für gelegentliche Unterhaltung. ,,Der Bachelor“ kann eben nur so spannend sein, wie der dazugehörige Rosenkavalier, wovon bei Niko Griesert ja nicht die Rede sein kann (mehr dazu hier). Daher die These, dass sich der Charmeur und seine Mimi nach der Show irgendwo in der Versenkung ein gemeinsames Nest aufbauen, wo sie von der Öffentlichkeit vergessen werden. Für trashige Reality-Formate wäre das Duo im Gegensatz zu vorherigen Sieger-Paaren wie Andrej Mangold und Jenny Lange jedenfalls vieeeel zu langweilig.

,,Der Bachelor“ läuft immer mittwochs ab 20.15 bei RTL sowie bereits sieben Tage vorab bei TVNOW.

(JuC)