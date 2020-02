Der „Bachelor“: Das passiert in der letzten Folge vorm Finale

Für die drei Herzdamen geht es in der heutigen letzten Folge vorm „Bachelor“-Finale wieder dahin zurück, wo alles angefangen hat: nach Mexiko. Bei den Dreamdates geht es heiß her und neben zahlreichen Küssen, einem emotionalen Zusammenbruch gibt es sogar auch die erste Übernachtung.

„Der Basti ist ganz toll“

Wieder zurück auf mexikanischem Boden geht es für die 22-Jährige Diana zum ersten Dreamdate an den Strand. Dabei redet Sebastian Preuss dann erstmals auch über seine Vergangenheit und den Tod seines Bruders. Bei Diana scheint das anzukommen. Die Nacht verbringt sie mit dem 29-Jährigen zusammen und kommt am Tag darauf ins Schwärmen: „Der Basti ist ganz toll. Ein ganz toller Kuschler und Liebhaber.“ Auch er findet ein paar zärtliche Worte, die in Geheimhaltung gehüllt sind: „Ja, wir sind uns sehr nah gekommen, auch viel intensiver, als ich gedacht hätte zuvor.“

Wenig später ist es dann Zeit für sein zweites Dreamdate, mit Desiree. Die Münchnerin hat ihn bislang nicht ran gelassen, doch auch sie kann seinem Charme einfach nicht mehr widerstehen: „Küssen ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen“, sagt die 27-Jährige vor dem feuchtfröhlichen Date.

Aber zuerst geht es mit der Kutsche ganz romantisch durch die Stadt und in die Kathedrale. Anschließend heizen sie dem Pool nochmal ordentlich ein.

Mit Wioleta läuft es nicht

Wioleta sieht der Bachelor als drittes Dreamdate der Woche und das läuft nicht so wie geplant. Zuerst gehts auf eine Bootstour und anschließend zum Candle-Light-Dinner. Irgendwie werden sie nicht warm miteinander, wie auch Sebastian bemerkt: „Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir uns nicht mehr viel zu sagen haben. Es gibt keine weiterführenden Gespräche zwischen uns. Statt die Nacht gemeinsam zu verbringen, begleitet der Münchner Wio vorzeitig zu ihrem Zimmer.

Die 28-Jährige bricht in Tränen aus: „Das macht mich gerade richtig fertig.“ Auch am nächsten Morgen ist die Stimmung gedämpft. Erneut wird Wioleta von ihren Tränen übermannt und flüchtet aus der Situation. Können die beiden doch wieder zueinander finden?

Die Antwort gibt es bei“Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.