„Der Bachelor“: Das sind alle 22 Single-Frauen

Am 8. Januar beginnt für „Bachelor“ Sebastian Preuß die Suche der großen Liebe und 22 Single-Frauen wollen ihr Glück beim Junggesellen suchen. Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein, egal ob Sebastian blond, braun, groß oder klein bevorzugt.

Anna (27) aus Leimen

Ein Mann, um das Leben zu teilen und gemeinsam alt zu werden, danach sucht die 27-jährige Anna mit Wurzeln in Sri Lanka. Das seit 30 Jahren anhaltende Eheglück ihrer Eltern nimmt sie sich zum Vorbild und träumt von einer eigenen Familie mit drei Kindern.

Seit einem Jahr ist Anna bereits Single und blickt auf drei Beziehungen zurück, die wegen unterschiedlicher Zukunftsvorstellungen in die Brüche gingen. Auf einen bestimmten Typ Mann steht die leidenschaftliche Restaurantmanagerin nicht, „für mich zählen vor allem innere Werte. Er sollte wie ich ein Familienmensch sein und mir auf Augenhöhe begegnen“. Mit ihrer Teilnahme beim Bachelor hofft Anna einen Mann zu finden, in den sie sich unsterblich verliebt und der ihr Temperament zu bändigen weiß. Ist Sebastian der Richtige?

Birgit (27) aus Seitenstetten

Zielstrebigkeit und Disziplin: Das sind selbsternannten Stärken von Birgit. Beides hat der selbstbewussten Powerfrau zu beruflichem Erfolg verholfen: Als Geschäftsführerin eines Getränke Start-Up, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Toni (26) betreibt, ist sie dabei hauptsächlich im Marketing tätig.

Ausgleich findet die 27-Jährige auf dem Bauernhof ihrer Eltern, in der Natur und vor allem beim Sport. Birgit sagt: „Ich schaufel‘ mir soviel Zeit wie möglich dafür frei, das ist mir mega wichtig. Von Laufen über skaten, Fahrrad fahren und Fitnessstudio – Hauptsache Sport!“

Birgit ist fünf Jahren Single, Kompromisse will die Österreicherin auch bei der Partnersuche nicht machen! In einer Beziehung sind ihr vor allem Vertrauen und Treue wichtig und „er muss ein loyaler, ehrlicher Typ mit toller Ausstrahlung sein, und mit Begeisterung für das, was er macht.“

Denise-Jessica (26) aus München

Tennis- statt Handtasche und eine Schwäche für Dirndl: Das ist Denise-Jessica, kurz DJ. Den Traum von der Karriere im Profitennis musste die 26-Jährige vor acht Jahren wegen Bandscheibenproblemen an den Nagel hängen, die Liebe zum Sport ist geblieben: Heute arbeitet die selbstbewusste Blondine als Tennis Coach.

Seit 2 Jahren ist Denise-Jessica, die sich als authentisch und geradeheraus beschreibt, Single und hat inzwischen eine klare Vorstellung von ihrem Traummann: „Er sollte offen, direkt und humorvoll sein. Ein ehrlicher Mann, der selbstbewusst ist – ich habe ja selbst eine relativ starke Persönlichkeit …“ Noch kuschelt Denise-Jessica ausschließlich mit ihrer französischen Bulldogge Candy-Baby. Ob die süße Dogge ihr Frauchen wohl bald mit dem Bachelor teilen muss?

Desiree (27) aus München

In São Paulo geboren, hat die in Ravensburg aufgewachsene 27-Jährige viel Temperament und Rhythmusgefühl. Kein Wunder, dass Tanzen und Singen zu ihren großen Leidenschaften zählen. „Vielleicht tanze ich ein bisschen …“ So kündigt sie auch ihr Abenteuer in Mexiko an.

Die Cross Media Managerin, die sich als ehrlich, lebenslustig und liebevoll beschreibt, lebt seit gut einem Jahr in München, seit zwei Jahren ist sie Single. Deshalb nimmt die offenherzige Brasilianerin nun ihr Glück selbst in die Hand und hofft, „dass ich mit der letzten Rose nach Hause gehe!“ Wird Sebastian die Schmetterlinge in Desirees Bauch zum Tanzen bringen?

Diana (22) aus Köln

Mit ihren 22 Jahren ist Diana zwar die Jüngste im Bachelor-Bunde, bringt jedoch jede Menge Selbstvertrauen mit in die Frauen-Villa: „Selbstbewusst bin ich, keine Frage, aber nicht eingebildet!“ Die Kölnerin befindet sich im Endspurt ihres Journalismus-Studiums, zum Ausgleich genießt Diana das Nachtleben. Sie sagt: „Ich gehe gerne feiern und habe viele Freunde, mit denen ich oft etwas unternehme. Und kochen, auch gemeinsam kochen, find‘ ich super. Ich kann ein gutes Hähnchen-Ananas-Curry …“

Diana weiß, „dass ich gut auf Männer wirke und es nicht unbedingt schwer habe, jemanden näher kennen zu lernen. Ich möchte aber niemanden, der mir hinterherläuft. Ich möchte jemanden, der mich liebt und begehrt“. Dabei setzt die clevere Brünette auch aufs Schicksal und gibt zu: „Ich bin etwas spirituell angehaucht“. Ob das Schicksal ihr in Mexiko wohlgesonnen ist und ihr Single-Dasein nach 2 Jahren beendet?

Isabelle (28) aus Ludwigshafen

Wer Isabelle begegnet, sieht meist doppelt: Die 28-Jährige und ihre Zwillingsschwester Laureen verbringen nahezu jede freie Minute miteinander und sind sich nicht nur optisch ähnlich. Isabelle: „Wir sind auch vom Charakter ziemlich gleich. Ich bleibe höchstens in manchen Situationen gechillter als Lauri“.

Während Isabelle beruflich weiß, wo sie hin will, sucht die Studentin, seit einem Jahr Single, in der Liebe bisher vergebens: Nach drei gescheiterten Beziehungen fällt es ihr zwar nicht leicht Vertrauen aufzubauen, doch wenn ihr Traumprinz die nötige Geduld mitbringt, ist das Schaffen gemeinsamer Erinnerungen für die unternehmungslustige Brünette das A und O in einer Beziehung.

Jennifer (24) aus Köln

Blonde lange Haare, ein strahlendes Lächeln und dazu was im Köpfchen: Kein Wunder, dass Jenni nicht nur als Versicherungskauffrau, sondern auch als VIP Hostess beim 1. FC Köln eine gute Figur macht. Mit einem plumpen Flirtspruch kommt man(n) bei der 24-Jährigen allerdings nicht weit: Jenni, die sich als ehrlich, loyal und lebensfroh beschreibt, ist eine Frau, die sich lieber erobern lassen möchte.

Auch wenn sie manchmal redet ohne nachzudenken, weiß Jenni, die seit einem Jahr Single ist, genau, was sie möchte: „Einen Mann, der bester Freund und Partner zugleich ist.“ Ihr Lebensmotto ‚Everything happens for a reason‘ hat die 24-Jährige auf ihren rechten Rippenbogen tätowieren lassen. Ob die Reise nach Mexiko sie zu ihrem Traummann führt?

Jenny-Fleur (26) aus Dortmund

Selbstbewusst, abenteuerlustig und perfektionistisch: So beschreibt sich Jenny-Fleur, weltoffenes Einzelkind aus Dortmund. Zu ihren Hobbies zählt die gelernte Bürokauffrau neben Fitness vor allem das Reisen: „Ich bin total weltoffen. Ganz besonders gut gefällt es mir in den USA.“

Loyalität, Treue und Vertrauen sind Jenny-Fleur, die deutsch-kamerunische Wurzeln hat, in einer Beziehung besonders wichtig. Außerdem sollte ihr Traummann groß und durchtrainiert sein. Seit drei Jahren ist die 26-Jährige schon Single – Zeit, dem ein Ende zu setzen. Den Bachelor will sie deshalb nicht zuletzt mit mindestens „zwei guten Argumenten“ von sich überzeugen. Werden diese bei Sebastian ihre Schlagkraft haben?

Jenny-Jasmin (25) aus Köln

Nach Außen hart und abgeklärt, aber innen feinfühlig, loyal und ein großes Herz – so beschreibt sich Jenny-Jasmin selbst und zeigt auch im Berufsleben zwei Seiten: Die schöne Kölnerin arbeitet als Zollbeamtin und jobbt daneben als Barkeeper im Kölner Nachtleben.

Die 25-Jährige träumt von einem glücklichen Familienleben mit Mann und Kind in einer Großstadtwohnung. Da es mit ihren bisherigen drei Beziehungen nicht geklappt hat, versucht Jenny-Jasmin, die seit Silvester Single ist, jetzt bei „Der Bachelor“ ihr Liebesglück zu finden. Sie sagt: „Optik ist total vergänglich, ich will wissen, was dahinter steckt.“ Offene und direkte Kommunikation sind für sie ein Muss in einer Beziehung. Wird der Bachelor bei der Zollbeamtin an seine Grenzen geraten?

Jenny (26) aus Freiburg

Bei der 26-jährigen Single-Frau stechen nicht nur das sympathische Lächeln, sondern auch die unzähligen Tattoos sofort ins Auge. Tiermotive haben es ihr dabei besonders angetan. Warum? Jenny: „Seit ich zehn bin ernähre ich mich vegetarisch, seit drei Jahren aus Überzeugung vegan – ich habe ein riesen Herz für Tiere!“ Beruflich hat sich die Freiburgerin nach einem körperlich fordernden Job bei der Müllabfuhr vor einem halben Jahr als Wimpernstylistin selbstständig gemacht.

Seit fünf Jahren tingelt Jenny schon als Singlefrau durchs Leben. Warum? „Ich bin ein impulsiver Mensch und höre gerne auf mein Gefühl, das hat leider nie ja gesagt“. Nun möchte sie einen Mann finden, der ihr respektvoll begegnet und sie wertschätzt. Wird Jenny dem Bachelor mit ihrer unkonventionellen und lebensfrohen Art unter die Haut gehen?

Jenny (32) aus Köln

Jenny sagt: „Ich mag riskante Sachen!“, fährt leidenschaftlich gerne Motorrad und zählt das Feuerspucken zu ihren ungewöhnlichen Hobbys. Ihre ruhige Seite zeigt die Kölnerin im Beisein ihrer liebsten Vierbeiner: Die 32-Jährige hält zwei französische Bulldoggen, denn als Tierpflegerin liegen ihr die Fellnasen sehr am Herzen. Am liebsten hätte sie einen großen Bauernhof für Tiere in Not.

In einer perfekten Beziehung möchte Jenny, die sich als gutgläubig, loyal und hilfsbereit beschreibt und seit zwei Jahren Single ist, mit ihrem Partner gemeinsam lachen und weinen können. Um sich gegen Konkurrentinnen durchzusetzen, ist sie auch bereit, mit ihren Reizen zu spielen. Wird es der PS-verrückten Kölnerin gelingen, den Bachelor auf Touren zu bringen?

Jessi (23) aus Zug

Jessi ist Content Creator und keine Unbekannte: 2018 nahm sie bei „Love Island“ teil, blieb nach einer kurzen Liaison aber doch allein. Die 23-Jährige, die sich als ehrlichen und authentischen Gefühlsmensch beschreibt, ist seit 2 ½ Jahren Single und auf der Suche nach dem Richtigen: „Er sollte nicht kleiner sein als ich und gepflegt. Und wenn er ein Gentleman ist, hat er bei mir schon gepunktet!“

für ein fliegendes Einhorn würde der bekennende Justin Bieber Fan alles stehen und liegen lassen, „… oder für einen Mann, der weiß, was er will und darum kämpft!“ Jetzt möchte die hübsche Schweizerin ihrem Liebesglück mit der Teilnahme bei „Der Bachelor“ auf die Sprünge helfen. Findet Jessi in Mexiko ihren Mr. Right?

Judith (28) aus Köln

Lebhaft, sinnlich und vielseitig: Das ist die 28-jährige Judith aus Köln. Die gebürtige Spanierin mit Wurzeln in Mexiko ist alles andere als auf den Mund gefallen: Mit spanisch, katalan, deutsch, englisch, französisch und italienisch beherrscht sie sechs Sprachen und kann sich damit fast überall auf der Welt verständigen.

WG-erprobt ist die Kölnerin dank ihrer 5er-WG zwar. Dennoch hat die temperamentvolle Südländerin keinen Zweifel daran, dass es in der Villa auch mal krachen könnte: Judith, die neben ihrem Wirtschaftsrecht-Studium als Content Creator Hobby und Gelderwerb vereint, beschreibt sich selbst als sehr eifersüchtig. Sie sagt, „mein Ziel ist es, mich bei „Der Bachelor“ zu beherrschen und den Umgang mit meiner Eifersucht zu lernen“ Ihr Traummann sollte neben einer guten Erziehung auch gern einen Dreitagebart und trainierten Körper mitbringen. Dann ist Judith für ihn bereit, auch noch die Sprache der Liebe zu lernen.

Laureen (28) aus Ludwigshafen

Laureen und ihre Zwillingsschwester Isabelle sind zusammen ein unschlagbares Team. Sie teilen nicht nur eine Wohnung und den gleichen Modestil, sondern auch einen ähnlichen Männergeschmack. Laureen stellt aber klar: „Einen Mann zu teilen kommt für uns definitiv nicht in Frage!“

Die 28-jährige Studentin der Medien-und Kommunikationswissenschaft nimmt sich selbst nicht so ernst und bringt andere Menschen gerne zum Lachen. Im Vergleich zu Isabelle „bin ich die ehrgeizigere und ordentlichere. Ansonsten sind wir uns bis auf meine Brille relativ ähnlich.“ Da ihre Schwester auch um den die Gunst des Bachelor buhlen will, bleibt abzuwarten, ob das doppelte Lottchen bei ihm auch doppelt punktet.

Leah (23) aus Hamburg

Leah weiß trotz ihrer jungen 23 Jahre ganz genau, was sie will und hat eine klare Vorstellung von ihrer Zukunft. Dazu gehört neben dem Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaft auch eine feste Partnerschaft. Sie sagt: „Ich bin jemand, der sich Mann und Kinder wünscht, mache mir aber keinen Druck.“

Die Studentin, die nebenbei in einem Fitnessstudio jobbt und dort auch regelmäßig Sport macht, neigt zu Perfektionismus: Wenn sie etwas in die Hand nimmt, sei es beruflich oder privat, dann mit jeder Menge Disziplin und Hingabe. Die Hamburgerin beschreibt sich selbst als „aufgeschlossenen und empathischen Menschen, der gerne für andere da ist und der sich stets viele Gedanken macht“. Statt vieler Gedanken würde Leah sich nach 2 ½ Jahren Single-Dasein aber noch lieber Hals über Kopf verlieben – und zwar in den Bachelor!

Linda (24) aus Essen

Lockige braune Haare und dunkle Augen, das ist Linda. Die rassige 24-Jährige arbeitet neben ihrem Studium (spanisch und niederländisch) als Model und organisiert Fashion Shows für niederländische Unternehmen. Linda weiß genau, was sie will: Einen familiären Mann, der für Kultur aufgeschlossen ist und mitten im Leben steht. Ihren hohen Ansprüchen ist sie sich bewusst und beschreibt sich als „offene Person mit ganz viel Herz, aber ich habe auch viel Quatsch im Kopf!“

Als fünfte Tochter einer deutsch-kenianischen Großfamilie ist Linda Familie nicht nur sehr wichtig, sie kennt auch das Zusammenleben mit vielen Frauen sehr gut und stellt klar: „Wenn man mich anmacht, fauche ich zurück!“ Seit einem Jahr ist die 24-Jährige Single und da Prinz Harry leider schon vergeben ist, will sie ihren Traummann jetzt beim großen „Der Bachelor“-Abenteuer finden. Wird Linda bei ihm schnurren statt fauchen?

Michele (24) aus München

Schneller, immer schneller: Michele ist ein echter Autofan. Dabei sind die Marke und das Modell des fahrbaren Untersatzes zweitrangig, eine viel größere Rolle spielt bei der selbstständigen Kosmetikerin die Geschwindigkeit. Sollte der Bachelor genügend PS unter der Haube haben, sind ihm Micheles Sympathien nahezu garantiert.

Apropos Haube, die blonde Münchnerin mit polnischen Wurzeln wollte schon immer früh heiraten und Kinder bekommen. Die 23-Jährige, die seit knapp 2 Jahren Single ist und sich als gutherzig, abenteuerlustig und manchmal etwas naiv beschreibt, hat keine Lust mehr auf Freundschaft Plus oder Männer, die sich nicht binden wollen. Sie sagt: „In meiner Beziehung hatte ich bisher das Gefühl, dass ich mehr gegeben und mehr um die Liebe gekämpft habe.“ Wird Sebastian für Michele richtig Gas geben?

Natali (24) aus Coburg

Sexyness, Intelligenz und Humor – mit diesen Eigenschaften will Natali den Bachelor von sich überzeugen. Ausgleich zu ihrem Beruf als Schadensachbearbeiterin bei einer Versicherung findet die 24-Jährige beim Tanzen, beim und Sport und vor allem beim Singen: Bei DSDS schaffte es die rassige Brünette 2019 unter die Top 14.

„Ich bin fröhlich, optimistisch und offen, aber ich brauche gleichzeitig meine Sicherheit“, beschreibt Natali sich selbst. Nach vier Jahren als Single wünscht sie sich einen Partner mit einer offenen Denkweise, mit dem sie gemeinsam durchs Leben gehen kann. „Gepflegt, sportlich und ein schönes Lächeln – damit kann man(n) mich überzeugen“, weiß Natalie und sinniert, „vielleicht singe ich ihm mal was vor …“ Trifft sie auch beim Bachelor die richtigen Töne?

Rebecca (26) aus Gütersloh

Rebecca arbeitet hauptberuflich als Make-Up Artist. Sie sagt: „Ich liebe es zu schminken und Leute zu verwandeln“. Um das Kinderheim ihrer Mutter in Transsylvanien zu unterstützen, leitet sie außerdem zusammen mit ihrer Schwester Isabella ein Hostel dort und empfängt Gäste aus aller Welt. Anpassungsfähig, freundlich und sensibel, so beschreibt sich die 26-Jährige selbst und weiß, „wenn mir was nicht passt, sage ich das direkt ins Gesicht. Aber leise – ich kläre gerne in ruhigem Ton.“

Rebecca glaubt an die große Liebe und ist nach fünf Jahren Single-Dasein bereit, diese auch gegenüber anderen Frauen zu verteidigen. Ihr Partner sollte so reisefreudig wie sie sein und „ein lockerer Mensch, mit ich lachen und abends auf der Couch kuscheln kann“. Kann sie Sebastian von sich überzeugen?

Vanessa (26) aus Freiburg

Die 26-jährige Vanessa mit italienischen und polnischen Wurzeln lebt mit ihrer Oma zusammen in Freiburg im Breisgau. Als Make-up Artist hat sie ihren beruflichen Traum verwirklicht und hilft zusätzlich im italienischen Restaurant ihrer Mutter aus. Viel Zeit für Hobbies bleibt da nicht, doch „singen, tanzen und feiern … das geht auch auf Privatpartys mit meinen besten Freunden!“

Planungen, die über eine Woche hinausgehen, machen der chaotischen Freiburgerin Angst. Vanessa, die sich als charakterstark, aber sehr harmoniebedürftig beschreibt, weiß, „ich bin Jemand, der nach außen eine sehr harte Schale, aber nach innen einen ganz weichen Kern hat“. Ihrem zweijährigen Singledasein möchte die Baden-Württembergerin nun ein Ende setzen. Ob Sebastian genau wie sie für jeden Spaß zu haben ist?

Wioleta (28) aus Münster

Vielseitig, lebensfroh und tierlieb: So beschreibt sich die 28-jährige Wioleta. Das Model und ehemaliger Schützling von Heidi Klum hat es 2010 bei GNTM zwar nicht bis ganz nach oben aufs Siegertreppchen geschafft, konnte sich aber dennoch in der harten Modelwelt durchbeißen. Inzwischen hat sie sich sogar den Traum vom Eigenheim in ihrer Heimat Münster erfüllen können und sagt: „Meine Familie und meine besten Freunde leben dort, ich habe zu allen ein enges Verhältnis und bin gerne zuhause.“ Dort ist sich das Model auch nicht zu schade, selbst Hand anzulegen und Parkett zu verlegen.

Wenn Wioleta nicht gerade über den Laufsteg schwebt, kümmert sie sich zum Ausgleich liebevoll um ihren kleinen Hund Ellie. Seit einem halben Jahr ist die zurückhaltende Wioleta Single, auch, weil „ich es schöner finde, wenn der Mann den ersten Schritt macht“.Bei „Der Bachelor“ will sie nun über ihren Schatten springen.