"Der Bachelor": Die Frauen lernen seine Eltern kennen - so reagieren sie!

10.03.2021 17:28 Uhr

Langsam aber sicher wird es ernst für "Bachelor" Niko Griesert. Noch vier Damen sind im Rennen um das Herz und die letzte Rose. Für wen wird sich der Junggeselle entscheiden?

Die nächste Woche steht an und noch sind Favoritin Mimi, die soooo schüchterne Michelle, Piercing-Fan Stephie und Krawallnudel Linda im Rennen. Und sie dürfen jetzt Niko Grieserts Eltern kennenlernen.

Das Treffen mit seinen Eltern

Bei einem Brunch im romantischen Schloss Drachenburg am Drachenfels treffen Mimi, Michèle, Stephie und Linda auf Nikos Eltern, seine Schwester Christina und seinen Bruder Alex. Und die sind nach dem gemeinsamen Frühstück und einigen Einzelgesprächen begeistert! „Das sind wirklich ganz, ganz tolle junge Frauen, alle mit einer eigenen guten Geschichte“, meint Nikos Vater Wolfgang.

Und auch seine Mutter kann ihm nur einen Rat geben: „Es ist sicher das erste Mal und auch das letzte Mal, dass ich sage: ‚Hör nicht auf mich.‘ Hör nicht auf andere, sondern hör auf dich und lass dein Herz sprechen.“ Das muss Der Bachelor schon sehr bald tun – bereits am Abend muss die erste Frau nämlich die Heimreise antreten. Denn nur drei Ladys dürfen Niko bei sich zuhause begrüßen.

Die Homedates

Die verbliebenen drei Frauen besucht Niko Griesert zu Hause. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie stattet Niko den Frauen zwar einen Besuch in deren Heimat ab, lernt die Familien der Ladys aber über Videobotschaften kennen – mit Ausnahme von Mimis Liebsten, die eine Überraschung geplant haben.

Nachdem Mimis Eltern, ihre Schwester und ihr Schwager Grüße über den Bildschirm geschickt haben, statten sie Mimi und Niko einen persönlichen und coronakonformen Besuch im Garten ab – und sorgen damit für ordentlich Nervosität beim Bachelor. „Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll – ich guck immer Mimi an“, gibt er zu. „Das war auch bei dem Date mit meinen Eltern so. Weil Mimi Geborgenheit schenkt und Sicherheit.“ „Bin ich wie so ein Stressball“, fragt Mimi Niko daraufhin. „Du bist eher wie zuhause“, antwortet der Bachelor.

Hat er die falsche Entscheidung getroffen?

In der nächsten Nacht der Rosen muss Niko eine Frau nach Hause schicken! Nach der Entscheidung zweifelt er: „Treffe ich jetzt die richtige Entscheidung?“, überlegt der Bachelor. „Das weiß ich auch nicht mehr. Es ist zerrissen in mir. Ich hatte vorher nie so intensiv das Gefühl: ‚Was, wenn du dich falsch entscheidest?‘ Und jetzt habe ich das.“

Am Ende tätigt Niko einen Anruf! Hat er etwa umentschieden? RTL zeigt die 8. Folge von „Der Bachelor“ am Mittwoch, 10. März 2021, um 20:15 Uhr. Auf TVNOW ist die Folge schon ab sofort verfügbar.