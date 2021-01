27.01.2021 15:06 Uhr

„Der Bachelor“: Die Mädels erfahren von Nikos Kind – die Reaktionen sind krass!

Nach dem ersten Kennenlernen in der Vorwoche, darf "Bachelor" Niko Griesert den Damen jetzt mehr auf den Zahn fühlen. Schließlich will er sich am Ende der Kuppelshow verlieben.

Vorerst gilt es aber herauszufinden, welche der Frauen am Besten zu Niko Griesert passt und dazu lädt er die sieben Frauen, die am schnellsten warm eingepackt bereitstehen, dürfen sich auf ein Gruppendate freuen.

Niko beichtet

Nora, Anna, Maria, Hannah, Stephie, Laura und Nina geben Gas und ergattern damit einen Platz für eine Busrundfahrt durch die Bundeshauptstadt – inklusive Speeddating mit Niko. Dort versucht er die Frauen besser kennenzulernen.

Nach dem Gruppendate darf Anna noch länger bleiben. Sie darf nach der Bustour eine Bootsfahrt mit dem Bachelor antreten und ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr gleich eine ganz besondere Ehre zuteilwerden soll. Denn Niko verrät ihr als erster Kandidatin, dass er bereits eine Tochter hat!

Anna reagiert überrascht

Niko ist mit 20 Jahren Vater einer heute neun Jahre alten Tochter geworden, die bei ihrer Mutter in den USA lebt. Der Kontakt sei da und auch gut, jedoch Aufgrund der Entfernung natürlich nicht so eng: „Natürlich ist das eine andere Beziehung als man sie vielleicht selbst zu seinem Vater gewohnt ist“, so Griesert.

Anna ist überrascht und stellt fest, dass das wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum Niko schon so reif wirkt. Trotzdem scheint sie kein Problem damit zu haben, ganz im Gegensatz zu manch anderen Damen.

Nicht alle sind begeisert

Als Anna in die Mädels-Villa zurückkehrt, plaudert sie diese neue Information natürlich aus und nicht alle Frauen reagieren begeistert. „Wenn man von Anfang an sagt ‚Das ist für mich gar kein Thema‘, finde ich es ein bisschen unüberlegt und vielleicht auch schon ein Anzeichen von Unreife (…), weil es ist einfach sehr viel Verantwortung“, stellt Laura klar.

Karina ist sich sicher: „Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier ein oder zwei gibt die sagen: ‚Kinder, brauche ich jetzt nicht‘.“ Eine der Kandidatinnen erklärt aber ziemlich direkt: „Ich will aber ein Baby, dass aussieht wie er und ich“, so Mimi.

Galerie

Die zweite Nacht der Rosen

Als die zweite Nacht der Rosen ansteht, wird deutlich, dass es auch dieses Mal ein ganz besonderer Abend werden wird. Denn anders als sonst, endet hier die Liebesreise nicht nur für einige Frauen – für andere beginnt sie erst. Zwei der fünf Kandidatinnen, die sich bislang in Quarantäne befanden, lernen Niko nämlich endlich persönlich kennen.

Wie werden die anderen Mädels reagieren? Die zweite Folge „Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.