27.01.2021 18:33 Uhr

„Der Bachelor“: Hannah hat nur einen Fuß – so reagiert Niko

"Bachelor" Niko Griesert will in der zweiten Folge der Kuppelshow die Mädels besser kennenlernen und trifft sich in Einzel- und Gruppendates mit ihnen. Denn am Ende will er die richtige Frau für sich finden.

Die aktuelle „Bachelor“-Staffel wird Aufgrund der weltweiten Coronapandemie nicht im Ausland gedreht, sondern in Berlin. Trotzdem hat sich Niko Griesert für die Damen spannende Dates ausgedacht.

Gruppendate in der Indoorhalle

Das nächste Date lässt nicht lange auf sich warten. Hannah, Jacqueline S., Nadine, Michèle, Melissa, Stephie, Laura und Esther treffen Niko zu einem Gruppendate, das auch mitten im kalten Berlin Urlaubsfeeling pur vermittelt! Beachvolleyball steht in einer Indoorhalle auf dem Programm.

Für Hannah hat das Date jedoch eine ganz besondere Bedeutung. Sie klärt Niko darüber auf, dass sie eine Fußprothese trägt. Im Alter von vier Jahren musste ihr nach einem Unfall ihr Vorfuß amputiert werden. Deshalb möchte sie aber auf keinen Fall vorsichtiger behandelt werden als andere – auch nicht von ihrem zukünftigen Partner.

Kein einfaches Thema

Auf Instagram hat Hannah über 10.000 Follower und klärt in ihrer Bio direkt einmal auf: „Besser ein Fuß als kein Fuß“. Denn trotz ihrer Einschränkung ist sie selbstbewusst und hat kein Problem damit, offen über ihr Handicap zu sprechen.

Trotzdem ist es kein einfaches Thema für die 28-Jährige: „Ich hatte Männer, die gesagt haben, dass sie das nicht gut finden. Dass sie keine Frauen haben wollen, die dann zum Beispiel keine High Heels anziehen können.“

Wie wird Niko reagieren?

Unter Tränen sagt sie Niko: „Es ist halt eine Schwäche.“ Doch der könnte nicht verständnisvoller reagieren: „Ich kann sie nur in den Arm nehmen und sagen: Du bist wunderschön und du bist so perfekt wie du bist.“

Hannah fällt ein Stein vom Herzen und sie kann das Gruppendate gemeinsam mit den anderen Ladys genießen. Und auch beim nächsten Date mit nimmt Niko Hannah noch mal zur Seite und erklärt ihr, dass ihr kleines Handicap für ihn absolut kein Problem darstellt.

Jetzt müssen die beiden nur noch herausfinden, ob es auch Zwischenmenschlich zwischen ihnen passt. Wie es weiter geht, heute um 20:15 Uhr bei „Der Bachelor“ auf RTL.

(TT)