„Der Bachelor“: Mit welcher Kandidatin Playboy Niko heute zusammen ist!

12.03.2021 12:31 Uhr

Das Gefühlschaos bei „Bachelor“ Niko Griesert scheint kein Ende zu nehmen. Nach dem Finale soll der Rosenkavalier die Gewinnerin abserviert haben, um stattdessen mit einer anderen Kandidatin durchzubrennen.

Vorsicht Spoiler zum Finale! Da kann einem nur die Kinnlade runterfallen. Wer gedacht hat, dass Niko Griesert (30) nach seiner Zeit als „Bachelor“ damit aufhört, je nach Lust und Laune mit den Gefühlen der Frauen zu spielen, täuscht sich. „Bild“-Informationen zufolge soll Playboy Niko Gewinnerin Mimi Gwozdz (27) nach dem Finale nämlich wieder abserviert haben, um stattdessen wieder bei Michèle de Roos (27) anzukommen.

Niko Grieserts Schwankungen sind unberechenbar

Bisher wollten sich weder Niko noch de Roos dazu äußern, wundern würde einen nach dem ständigen Hin und Her aber nichts mehr. Nachdem der „Bachelor“ die Kölnerin vor dem Finale zunächst nach Hause geschickt hat, holt er sie dort wieder zurück, nur um sie dann erneut abzuservieren. Jeder anderen Frau wäre spätestens da die Hand ausgerutscht.

Sowas hat es noch nie gegeben!

So weit, so gut. Doch auch nach der Show scheint Nikos Shit-Show, die er mir Michèle abzieht, kein Ende zu nehmen und so soll er dem zitierten Insider zufolge Mimis Herz gebrochen haben und dafür die erst Drittplatzierte, dann zweitplatzierte Kölnerin, zu der vorübergehenden Frau an seiner Seite erkoren haben.

Ist Michèle blind vor Liebe?

Hat Michèle also ihr letztes Stückchen Stolz begraben? Sollte sich die Beauty tatsächlich auf den 30-Jährigen eingelassen haben, kann man ihr jedenfalls nur wünschen, dass endlich jemand kommt und ihr die rosarote Brille vom Gesicht reisst. Wie gerne würde man ihr zurufen: „Dieser Mann ist nicht gut für dich!!! Wann checkst du das endlich?“

Die eigentliche Gewinnerin trifft es doppelt hart

Doch nicht nur Michèle de Roos, sondern auch die eigentliche Gewinnerin Mimi hat sich schwer in den „Bachelor“ verguckt. Sollte der Insider recht haben, möchte man sich gar nicht vorstellen, was in der schönen Blondine vorgeht. Im Finale hat der Geschäftsmann der 27-Jährigen immerhin die bedeutungsvollen Worte „Ich liebe dich“ ins Ohr geflüstert.

Die große Wiedersehensshow steht an

Nach dem Finale sind viele Fragen offen, wovon wohl einige in der obligatorischen Wiedersehensshow am 17. März beantwortet werden. Da die von Frauke Ludowig moderierte Sendung allerdings schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet worden ist, kann sich an Nikos Beziehungsfront seitdem natürlich auch wieder einiges geändert haben. Darauf, dass Kandidatin Linda ihm ein paar Sprüche drückt, darf man aber dennoch hoffen. Verdient hätte er es allemal.

Sendehinweis

„Der Bachelor“ läuft derzeit immer mittwochs ab 20.15 bei RTL.

