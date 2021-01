20.01.2021 21:15 Uhr

“Der Bachelor“: Steht Mimi schon jetzt als Gewinnerin fest?

Es ist wieder soweit: ''Der Bachelor'' macht sich auf die Suche nach seiner Mrs. Right. In diesem Jahr versucht IT-Projektmanager Niko Griesert aus Osnabrück sein Glück unter den insgesamt 22 Single-Damen seine große Liebe zu finden. Blondine Mimi scheint es ihm besonders angetan zu haben.

In der ersten Folge hat Bachelor Niko Griesert (30) vorerst “nur“ 17 Ladys kennengelernt. Nachdem sich ein Produktionsmitglied mit Corona infiziert hatte, mussten sich fünf der Mädels in Quarantäne begeben. Den Rosenkavalier dürfte das aber nur wenig gestört haben, denn es scheint so, als ob er mit Mimi schon jetzt seine heimliche Favoritin gefunden hätte.

Mimi war die erste Kandidatin

Dabei war die Bürokauffrau aus Frankfurt ausgerechnet die erste Kandidatin, die Niko kennenlernen durfte. Mit ihrer gelassenen Art hat die Beauty es offensichtlich auch geschafft, dem Bachelor die Nervosität vor dem ersten Aufeinandertreffen mit den anderen Mädels zu nehmen. Vor der anschließenden Rosenvergabe hat sich der Schönling dafür auch in einem ausführlichen Gespräch bedankt.

Niko ist hin und weg

Während des lockeren Talks auf der Coach konnte man die Funken quasi bis nach Hause vor den Bildschirm spüren. “So dumm sich das auch anhören mag: Mimi gibt mir ein Gefühl von Sicherheit“, so Nikos Bilanz nur wenige Stunden, nachdem sich die beiden zum ersten Mal gesehen haben.

Gegenüber den anderen deutlich distanzierter

“Wie haben die dich nur gefunden? Ich bin sprachlos?“, schwärmte auch die 26-Jährige. Romantisches knistern und sexuelle Anziehung? Volltreffer! Doch Mimi war natürlich nicht die einzige Teilnehmerin, mit der sich der Rosenkavalier unterhalten hat. Bei denen hat sich der Fitnessfreak allerdings weitaus distanzierter gezeigt, ganz nach dem Motto: Erstmal auschecken, wie die so drauf ist.

Galerie

Favoritin der Zuschauer

Doch nicht nur der IT-Projektmanager, sondern auch die Zuschauer scheinen rundum begeistert von der Blondine mit den großen blauen Augen zu sein. Aus den Kommentaren auf Mimis Instagram-Kamal lässt sich jedenfalls deutlich herauslesen, dass das Publikum Mimi schon nach Folge eins klar in der Favoriten-Rolle sieht.

So stehen Mimis Chancen

“Für mich hast du jetzt schon gewonnen…wie sagt man so schön der erste Eindruck zählt…“, schreibt dort zum Beispiel einer. “Ihr passt so gut zusammen und du bist mit Abstand die Sympathischste“, meint ein anderer. Bleibt abzuwarten, ob die Zuschauer damit recht behalten werden. Gute Karten auf die letzte Rose scheint Mimi stand jetzt jedenfalls allemal zu haben.

Sendehinweis

“Der Bachelor“ läuft ab dem 20. Januar immer mittwochs um 20.15 bei RTL. Die neuen Folgen gibt es außerdem schon sieben Tage vorab bei “TVNow“ zu sehen.

(JuC)