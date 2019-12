„Der Bachelor“: Zum ersten Mal ein Zwillings-Paar dabei

Das gab es beim „Bachelor“ noch nie. Zum ersten Mal in der 10-jährigen Geschichte der Kuppelshow versucht es erstmals ein Zwillingspärchen um die Gunst des „Bachelors“ zu buhlen. Ob Sebastian Preuss (29) da noch den Überblick behält?

Isabelle (28)

Wer Isabelle begegnet, sieht meist doppelt: Die 28-Jährige und ihre Zwillingsschwester Laureen verbringen nahezu jede freie Minute miteinander und sind sich nicht nur optisch ähnlich. Isabelle: „Wir sind auch vom Charakter ziemlich gleich. Ich bleibe höchstens in manchen Situationen gechillter als Lauri“.

Während Isabelle beruflich weiß, wo sie hin will, sucht die Studentin, seit einem Jahr Single, in der Liebe bisher vergebens: Nach drei gescheiterten Beziehungen fällt es ihr zwar nicht leicht Vertrauen aufzubauen, doch wenn ihr Traumprinz die nötige Geduld mitbringt, ist das Schaffen gemeinsamer Erinnerungen für die unternehmungslustige Brünette das A und O in einer Beziehung.

Laureen (28)

Laureen und ihre Zwillingsschwester Isabelle sind zusammen ein unschlagbares Team. Sie teilen nicht nur eine Wohnung und den gleichen Modestil, sondern auch einen ähnlichen Männergeschmack. Laureen stellt aber klar: „Einen Mann zu teilen kommt für uns definitiv nicht in Frage!“

Die 28-jährige Studentin der Medien-und Kommunikationswissenschaft nimmt sich selbst nicht so ernst und bringt andere Menschen gerne zum Lachen. Im Vergleich zu Isabelle „bin ich die ehrgeizigere und ordentlichere. Ansonsten sind wir uns bis auf meine Brille relativ ähnlich.“ Da ihre Schwester auch um den die Gunst des Bachelor buhlen will, bleibt abzuwarten, ob das doppelte Lottchen bei ihm auch doppelt punktet.

„Der Bachelor“ startet am 8. Januar 2020 im 20:15 Uhr auf RTL.