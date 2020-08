19.08.2020 16:20 Uhr

Der einsame Ikke Hüftgold öffnet Papa Werner sein Herz

Ikke Hüftgold wurde von vielen als Ballermann-Proll völlig verkannt. Bei "Promi Big Brother" zeigt er bewundernswerte Seiten von sich.

Viel Privates ist aus dem Leben des Ikke Hüftgold bisher nicht überliefert. Die alleinige Schloss-Herrschaft mit Werner Hansch ändert dies schlagartig. „Sag‘ mal Ikki, wie lange bist du jetzt allein?“, will die Kommentatoren-Legende wissen.

Ikke wurde von Freundin verlassen

„Ich bin eigentlich seit einem Jahr in einer Beziehung. Meine Freundin hat aber Angst, dass sie mir im Weg steht. Deshalb hat sie vor vier Wochen gesagt, sie geht“, gibt Ikke betroffen zu. „Ich habe immer viel gearbeitet, und mein privates Glück hat immer darunter gelitten. Sie wünscht sich eine eigene Familie und will sich mit mir was Eigenes aufbauen. Sie ist 29 Jahre. Ich wäre auch noch mal bereit Vater zu werden. Wir wissen, dass wir uns lieben und nutzen jetzt diese Zeit hier als Chance.“

Einen väterlich-freundschaftlichen Rat hat Werner für seinen Ikki natürlich parat: „Weißt du, was immer wichtig ist, Ikki? Reden, reden, reden! Jede Gelegenheit nutzen, ihr zu sagen, wo du stehst. Ihr zu sagen, wir haben eine wunderbare gemeinsame Zukunft, aber lass‘ mich das noch machen. Das ist noch mein Traum. Ohne den Traum werde ich nicht der sein, den du liebst.“

Schneeflirtchen Adela unter der Dusche

Die Eiszeit zwischen Mischa Mayer und Adela Smajic scheint vorbei: Nachdem „Bachelorette“ Adela der sich anbahnenden Märchen-Beziehung eine vorübergehende Flirt-Flaute verordnete, necken sich die beiden endlich wieder und lachen miteinander. Als Sascha verkündet, er habe im Schloss-Bad einen Blick auf Mischas blanken Po erhaschen können, ist das ein gefundenes Fressen für die Schweizerin: „Meinst du, ich soll auch mal meinen Po zeigen?“, kokettiert sie duschend Richtung Mischa, um ihn anschließend mit der Dusche nass zu spritzen. Der tropfnasse Mischa schwört gut gelaunt Rache – und die ist ja bekanntlich süß…

Galerie

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Kathy Kelly, Katy Bähm, Emmy Russ, Aaron Königs, Ramin Abtin, Udo Bönstrup, Sascha Heyna, Mischa Mayer, Adela Smajic und Simone Mecky-Ballack

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Werner Hansch und Ikke Hüftgold.

