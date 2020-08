25.08.2020 21:22 Uhr

Der Mann Aurelio über seine Sex-Abenteuer: „Es waren 2.000 Frauen!“

Heute Abend läuft die zweite Folge von „Like Me - I’m Famous“ und diesmal gibt es pikante Geständnisse von Aurelio Savina. Der prahlt mit seinen Bettgeschichten.

Nach einem sehr guten Start von Folge 1 auf TVNOW, geht es in Folge 2 von „Like Me – I’m Famous“ mit pikanten Geständnissen, jeder Menge Konfro und einem „Fame Game“-Verweigerer weiter!

„Es waren 2000 Frauen!“

Die Kandidaten spielen Flaschendrehen und wie so üblich, wird es ganz schnell ziemlich schlüpfrig. Der Mann Aurelio prescht natürlich gleich vor und lüftet sein kleines schwarzes Büchlein.

„Es waren so 2.000 Frauen, mit denen ich was hatte. Und ich habe oft ‚Nein‘ gesagt. Ich hatte teilweise drei Frauen am Tag“, berichtet Aurelio stolz seinen erstaunten Mitstreitern und aus deren verdutzten Gesichtern kann man ablesen, das sie vermutlich nicht so aktiv waren wie Aurelio.

Lehrreiche Zeiten

Er selbst sieht seine zahlreichen Frauengeschichten als sehr lehrreich an und erklärt: „Ich habe sehr viel gelernt dadurch. Ich konnte einen Wegweiser für Frauen schreiben. Das hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin.“

Nämlich zu DEM Mann Aurelio!

Auch Don Francis hatte viele Frauen

Während die anderen Kandidaten regelrecht verstummen oder beschämende Blicke austauschen, meldet sich auch der langhaarige Don Francis zu Wort.

Der Entertainer und Partyveranstalter kann da nämlich durchaus mithalten und erklärt mit Stolz geschwellter Brust: „Ich denke mal, ich komme auf 1.000 Frauen.“ Und weiter: „Diese Zahl hört sich erstmal viel an, aber man muss das ja auf eine lange Zeit rechnen.“

Yasin muss weinen

Von so viel geballter Männlichkeit scheint Kandidat Yasin Cilingir eingeschüchtert zu sein, sodass er in Tränen ausbricht. Er gesteht im weiteren Verlauf des Spiels, dass er noch nie einen Dreier hatte.

Aurelio fällt aus allen Wolken und erklärt: „Kann ich nicht verstehen, aber ich respektiere es zu 100 Prozent.“ Melanie Müller streut dann noch Salz in die Wunde und sagt: „Sowas findet man ja heutzutage nicht mehr. Du bist zu lieb für die Welt. Das ist dein Problem.“

Zu viel für Yasin, der daraufhin in Tränen ausbricht…

Außerdem in der zweiten Folge von „Like Me – I’m Famous“: Juana Princess sorgt beim Likes-Dealen erneut für Missverständnisse und bringt damit alle auf die Palme.

Die zweite Folge von „Like Me – I’m Famous“ ist am 18. August 2020 auf TVNOW abrufbar, RTL zeigt die Folge am 25. August 2020 um 22:15 Uhr.