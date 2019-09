„Der Prinz von Bel-Air“: John Wesley ist tot

John Wesley wurde durch zahlreiche Kurz-Auftritte wie in „Der Prinz von Bel Air„, „Baywatch„, oder in „Eine schrecklich nette Familie“ bekannt. Letzte Woche starb der Schauspieler in Los Angeles an den Folgen seiner Blutkrebs-Erkrankung.

Bereits am 7. September verstarb Schauspieler John Wesley im Alter von 72 Jahren. Der vor allem in den USA beliebte Fernseh-Star stand in den 90ern Jahren für zahlreiche Erfolgs-Produktionen vor der Kamera. Dabei spielte er an der Seite von Will Smith unter anderem bei „Der Prinz von Bel Air“ mit , wo er die Rolle des Arztes „Dr. Hoover“ übernahm.

Er hinterlässt zwei Töchter

Wesleys Manager Gerry Pass bestätigte gegenüber dem ‚People‘-Magazin, den tragischen Verlust seines Kollegen. „Mein Herz ist gebrochen, da ich heute einen lieben Freund verloren habe“, erzählte Pass zudem dem US-Sender „CNN“.

Vor seiner Karriere als Darsteller studierte John Wesley Politikwissenschaft und Schauspiel. Insgesamt war er in 120! Film-und Fernsehproduktionen zu sehen allerdings meistens nur in jeweils einer Folge. Der US-Amerikaner hinterlässt eine Ehefrau, zwei Töchter sowie einen Stiefsohn.