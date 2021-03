„Der Staatsanwalt“ holt wieder den Quotensieg

06.03.2021 10:39 Uhr

Gegen den „Staatsanwalt“ haben es die Angebote anderer Sender freitags oft schwer. So auch diesen Freitag.

Die ZDF-Krimiserie „Der Staatsanwalt“ war am Freitagabend wieder am beliebtesten bei den Fernsehzuschauern. 6,4 Millionen sahen die Folge „Tödliches Erbe“, was dem Zweiten eine Quoten von 19,2 Prozent eintrug.

Die ARD-Komödie „Meine Mutter im siebten Himmel“ zog 4,43 Millionen Menschen vor die TV-Schirme (13,4 Prozent).

Im Schnitt 4,03 Millionen Zuschauer (15,2 Prozent) verfolgten die abendfüllende RTL-Schow „Let’s Dance“ und damit das Ausscheiden der Schlagersängerin Vanessa Neigert aus der 14. Staffel. Die Show „5 Gold Rings – Das große Promi Special“ sahen auf Sat.1 etwa 1 Million (3,5 Prozent).

Der US-Thriller „Jack Ryan: Shadow Recruit“ lief auf ProSieben mit 1,87 Millionen Zuschauern (5,9 Prozent). Kabel eins zeigte die US-Krimiserie „Navy CIS“, die 840 000 Menschen (2,5 Prozent) einschalteten. RTLzwei brachte es mit dem US-Film „Fantastic Four“ auf 880 000 Zuschauer (2,7 Prozent). Und Vox setzte auf die US-Serie „Chicago Fire“, die 570 000 Menschen (1,7 Prozent) sahen.