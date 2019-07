Désirée Nick feuert gegen Heidi Klum und will sie weghaben

Montag, 1. Juli 2019 11:57 Uhr

Letzte Woche gab ProSieben bekannt, mit „Queen of Drags“ eine neue Unterhaltungsshow ins Programm zu nehmen, die sich an der amerikanischen Show „RuPauls Drag Race“ orientiert. In der Jury sitzen Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (29) und Conchita Wurst (31).

Für ihre Teilnahme bekam Heidi Klum ziemlich schnell ordentlich Gegenwind, die LGBTQ-Community findet Heidi als heterosexuelle Frau für das Format mehr als ungeeignet. Nun setzt sich auch Unterhaltungskünstlerin und Lästerschwester Désirée Nick gegen Heidi ein. Sie hat eine Petition mit ins Leben gerufen, in der bis dato rund 20.000 Stimmen gesammelt wurden.

In der Petition heißt es: „Mit der Wahl eines Teils der Jurymitglieder haben wir jedoch große Schwierigkeiten. Insbesondere die Wahl Heidi Klum in die Jury zu nehmen stößt bei uns auf große Ablehnung. Heidi Klum hat von Drag, der dazugehörigen Historie, der Lebenseinstellung, der Identität, der Drag-Kultur, der Szene und der gesamten Branche absolut keine Ahnung.“

„Sie ist weder Dame noch Lady“

Plaudertasche Nick giftet gegenüber der „Bild“-Zeitung weiter: „Heidi Klum hat TV-Verbot verdient – schon lange! Sie hat das Hirn junger Mädchen mit ihrer Humorlosigkeit schon mit ,GNTM‘ vergiftet. Sie ist uninspiriert, es wird nur nachgeäfft, kein Esprit, kein Humor, kein Hirn, kein Witz. Sie ist weder Dame noch Lady, sondern einfach nur ein ausgemustertes Katalog-Modell.“

Weiter heißt es: „Wenn die K. eine Draq-Queen-Show moderieren darf, dann will ich einen Vertrag als Fußball-Expertin – und die WM präsentieren. ProSieben sollte die Besetzung der Jury ändern. Frau Klum oder Kaulitz oder wie auch immer sie dann heißt, kann ja in der Folge Gastjurorin sein, in der es um hirnloses Stöckeln auf einem langen Steg geht.“

Die Petition hat schon weit über 20.000 Stimmen gesammelt. Ob sich der Sender Aufgrund dieser Proteststürme Gedanken über die Wahl der Jurymitglieder macht?