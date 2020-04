Désirée Nick über Mangiapane: „Ein verlogenes Stück Bräunungscreme“

Wer sich Desiree Nick zum Feind macht hat danach schlechte Karten. Jetzt hat’s halt auch Matthias Mangiapane erwischt. Der lief bei ‚Promis unter Palmen‚ nur Hochform auf, solange er die Berliner Beleidigungskünstlerin Rücken wusste.

Damit ist Schluss, nachdem die 63-jährige Nick im dritten Teil der Show rausgewählt wurde. Der 36-Jährige hatte es gewagt, die Kabarettistin auf die Abschussliste zum setzen! War sie bislang nicht seine Verbündete? Somit setzte Deutschlands Lästerschwester Nummer 1 das verbale Fallbeil an.

„Matthias hat ganz klar unsere Freundschaft verspielt. Er hat die Seiten schneller gewechselt, als man das Wort ,Ratte‘ rufen kann“, ätzte die Kabarettistin gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung in ihrem Resümee zur Show. „Was bleibt, ist ein verlogenes Stück Bräunungscreme mit viel zu großen und viel zu weißen Zähnen, die aussehen wie das abgelegte Provisorium von Harald Glööckler. Sein Handeln war dumm, aber bei der Gier nach Ruhm setzt bei ihm der Verstand aus“.

„Die Fresse hält bei jedem Wetter!“

Doch das war’s noch nicht. Scharfrichterin Gnadenlos weiter: Mangiapanes herausragendsten Eigenschaften seien „Eitelkeit, Durchtriebenheit und Pressegeilheit“. Schon vor Beginn der Show hatte Nick ja Mangiapanes Undercut-Frisur belächelt und sie mit der des nordkoreanischen Diktators Kim Jon-Un verglichen. Scherzhaft natürlich.

Die Entertainerin legte in ihrer Abrechnung aber nach: „Ein Fähnchen im Wind. Ein Opportunist zu 150 Prozent.“ Dann machte Désirée Nick ihr Urteil – wie so oft – an Äußerlichkeiten fest. „Wer von uns beiden braucht länger morgens im Bad? Er oder ich? Klar, die Maquillage dauert bei ihm länger, weil er auch größere Flächen spachteln muss. Augenbrauen und Lippen sind ja permanent. Die Fresse hält bei jedem Wetter! Ich glaube, er ist beleidigt, weil es ihm nicht gelingt, auch nur eine einzige Stunde so auszusehen wie eine Frau.“