Désirée Nick will eine eigene Serie mit Claudia Obert!

Da rieben sich die „Promis unter Palmen“ aber verwundert die Augen, als plötzlich Désirée Nick am Mittwochabend wieder vor der Tür der thailändischen Villa stand: „Hallöchen! Hier kommt eure kleine Zuckerfee! Dann können wir ja da weitermachen, wo wir aufgehört haben!“. Am Ende der 5. Show ging die Nick am Stock. Eine Verletzung bei einer Challenge am Strand. Und dann wurde die Beleidigungskünstlerin von ihren Mitbewohnern wieder rausgewählt… Was für ein Drama!

Mit großer Theatralik kehrten Sie zu „Promis unter Palmen“ in die Show zurück. Was glauben sie, was die geschockten Bewohner in dem Moment gedacht haben, als die Tür aufging?

Mit Sicherheit das was sie die ganze Zeit gedacht haben: wie halte ich meine Maske aufrecht und verberge meine wahren Gefühle! Was ich vorgefunden habe war ein Panoptikum der Lügner, die sich dem Luftpolsterfolien-Yotta noch hündisch unterwerfen. Das prangere ich insbesondere den Mädels gegenüber an, die schließlich Kinder sowohl der Emanzipation, als auch der #Meetoo-Bewegung sind und mit nichts anderem als Hinlosigkeit, low energy und Cellulitis glänzen.

Mit ihrem Mundwerk fahren sie den anderen Statisten gerne Mal wie ein Bulldozer über’s Maul. Ist das Taktik, um von den eigenen Schwächen abzulenken?

Überhaupt nicht, meine Schwächen liegen im technischen Bereich und da bin ich nicht tätig. Es scheint ja wohl was besonderes zu sein, wenn man heutzutage die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, sonst würde das nicht hinterfragt werden. Meine Schwächen zeigen sich, wenn ich zuhause neue Glühbirnen einschrauben muß. Aber dafür gibts ja Personal.

Die Sache mit den Krücken – auf welcher Seite im Drehbuch stand denn das?

In welchem Drehbuch? Der Muskelfaserriss den ich mir bereits bei ‚Dancing on Ice“ geholt hatte, ist aufgrund meiner vielen Showauftritte nie wirklich verheilt, ich habe damit sogar eine Premiere an der Staatsoper Wiesbaden gespielt, auf diese Weise ist bleibender Schaden entstanden. Ich hätte Aufwärmtraining und Stretching machen sollen vor diesem Einsatz, wie das beim Sport üblich ist, bei 45 Grad Hitze bekam ich zudem noch einen Hitzschlag. Immerhin bin ich seltener zusammengebrochen als der 28-jährige Tobi. Einen solchen Unfall infrage zu stellen ist ausgesprochen perfide.

Auf welche TV-Shows haben Sie als nächstes Lust?

Ich würde gerne mit Frau Obert „The simple life“ drehen, die Show die mit Nicole Richie und Paris Hilton stattgefunden hat: da würde ich die Obert mal in Luxusleben, die Modewelt und gute Manieren einführen. Sie hatte ja verkündet ich würde irgendwelche Shitstorms nicht überleben, stattdessen bin ich kristallisert und erstrahle wie ein Diamant. Durch die Hater bleibe ich relevant und habe viel Bewegung auf meinen Accounts, von daher sind das alles meine Sklaven, die für mich arbeiten, ohne dass ich mich drum kümmere.

Wir haben auch eine Idee für eine neue Show! Sie als Herbergsmutter und in Ihrer Pension werden Leute wie Claudia Obert, Elena Miras, Daniela Büchner und solche Leute einquartiert. Wer es am längsten mit Ihnen aushält gewinnt. Wie finden Sie das?

Ich finde das sensationell und frage nur noch, wann wir anfangen. Kommt auch die mit der dicken Unterlippe, den angeklebten Haaren und den Megahupen? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich glaube sie heißt Corona. Ich möchte sagen, dass diese Bratze immer von mir geschont wurde und zwar, weil sie beim Kindergeburtstag auf meinem Schoße hätte sitzen können. Mein weiches Mutterherz hat sie vor dem schlimmsten bewahrt, die kam mir immer vor wie eine aus dem Integrationskindergarten für sozial schwache und ich wollte ihr nicht den gefallen tun, sie durch eine Auseinandersetzung mit mir in den Fokus zu rücken. Von mir gedissed zu werden ist immerhin ein Privileg, das man sich verdienen muß. Ich meine was soll man von einem Mädel halten, das sich öffentlich damit brüstet auf einem Brett durchgevögelt worden zu sein? Damit die eine Schlampe wird, müßte sie sich erstmal hocharbeiten!

Warum sieht man Sie eigentlich nicht bei ‚Let’s Dance‘?

Da fragen Sie doch am besten mal bei RTL nach. Die hätten seit 15 Jahren die Chance gehabt mich zu engagieren, zumal ich mit Herrn Lambi mal fürs ZDF bei Kiwis Sonntagssendung einen Tango improvisiert habe und das Volk getobt hat. Ich glaube ab dem Punkt hatte Herr Lambi Angst vor meiner Präsenz und Fachkenntnis. Allerdings möchte ich in Zukunft nur noch Sendungen machen wo kein Muskeln einreißen kann.

Haben Sie sich mit Frau Obert wieder vertragen?

Aber natürlich! Wie Freundschaft mit ihr funktioniert habe ich doch vorgemacht: sich zur Saufkumpanin machen und einen ihrer Billig-Chinafummel überstreifen – und schon strahlt die Lumpenhändlerin! Mit den Materialien, die Frau Obert anbietet, wische ich meine Küche feucht durch!