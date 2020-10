22.10.2020 20:15 Uhr

„Die Bachelorette“: Das sagen die Kandidaten zu ihrem Rauswurf

In der zweiten Folge der Bachelorette mussten wieder einige Kandidaten die Villa verlassen. Was die vier Männern zu ihrem Rauswurf sagen, haben wir uns mal genauer angeschaut.

Melissa greift in der Nacht der Rosen hart durch und beweist damit, dass sie die smarteste Bachelorette aller Zeiten ist! Konsequent und selbstsicher hört die 25-Jährige auf ihr Herz und trifft damit ins Schwarze! Die Reaktionen der vier Ex-Teilnehmer gab es kurz nach ihrem Rauswurf auf der offiziellen Instagram-Seite der „Bachelorette“.

Florian ist geknickt

Florian hat zwar keine Rose bekommen, aber dafür hat er Freunde fürs Leben gefunden, dass sind seine Worte kurz nach dem Exit. Seine verkrampfte und angespannte Art verhalf dem Ex-„Take me Out“-Kandidaten nicht für eine weitere Chance Melissa kennenzulernen. Der 30-Jährige hat in der Nacht der Rosen noch versucht, die hübsche Bachelorette mit einem Einzelgespräch um den Finger wickeln, doch das ging mächtig nach hinten los. In einem „RTL“-Interview plauderte der Fitnessfreak aus: „Ich will meinen Nachnamen bekannt machen“. Aha! Wie Florian mit Nachnamen heißt wissen wir bis heute nicht. Melissa hat alles richtig gemacht.

Ekel-Emre muss weinen

Obwohl wir es von Emre am wenigsten erwartet hätten, ist er der emotionalste der Männer. Bei seinem Rauswurf muss er sogar weinen. In seinem Abschiedsvideo bekommt er keinen Satz raus, ohne zu unterbrechen. Dem 30-Jährigen geht Melissas Entscheidung wirklich ans Herz. Hinter seiner harten Macho-Schale könnte also doch ein ganz weicher Kern versteckt sein. Hätte er diese Seite von sich gezeigt, wäre er vielleicht noch dabei. Wir sind uns sicher, von Entertainer Emre werden wir noch einiges hören. Und zwar nicht nur Dinge, die ihm lieb sind. So kam am Rande der Show raus, dass der Münchner ein verurteilter Spanner ist.

Alexander nimmt es gefasst

In seinem kurzen Abschiedsvideo auf der offiziellen Instagram-Seite gibt sich Ex-Kandidat Alexander sehr gefasst. Was auffällt, er spricht hauptsächlich davon, traurig über den Verlust seiner neu gewonnen Männer Freundschaften zu sein, anstatt über Melissas Rauswurf. Irgendwie ja ganz süß, wie gut sich die Teilnehmer untereinander verstanden haben, aber Melissa will einen Mann, der weiß, was er will. Alexander hat sich wohl zu viel mit seinen Männer-Kollegen beschäftigt und den eigentlichen Grund für seine Teilnahme aus den Augen verloren. Sein Motto: „Das Leben geht weiter!“

Rouven kann es noch nicht glauben

Crazy Rouven ist immer noch geschockt, dass die 25-Jährige ihn aus der Show geworfen hat. Trotz seiner Versuche, die hübsche Brünette am Abend der Entscheidung für sich zu gewinnen, entschied Melissa sich gegen ihn. Er war sich wirklich sicher, weit zu kommen, vielleicht zu sicher… Am Ende war Rouven der Stuttgarterin wohl einfach zu crazy. Rouvens Motto im Abschiedsvideo: „Thats the game!“

Unsere Meinung zu Melissas Entscheidung:

Wir finden, dass Melissa mit ihrer Entscheidung alles richtig gemacht hat. Mit Emre, Rouven und Florian schickt sie Männer nachhause, bei denen selbst wir uns gefragt haben ob ihr Grund zur Teilnahme nicht doch ein anderer als die süße Bachelorette ist. Die Stuttgarterin hat knallhart aussortiert, damit hätten selbst wir nicht gerechnet. Nur eine Wahl können wir nicht ganz nachvollziehen, denn Lockenkopf Alexander war optisch ein richtiger Hingucker. Leider hatten die zwei so gut wie nie die Möglichkeit sich näher kennenzulernen, da hätte der Firmengründer einfach mal selbst die Initiative ergreifen müssen. Schade!

