27.10.2020 21:00 Uhr

„Die Bachelorette“: Das sind die Kandidaten mit den meisten Followern

Aktuell ist „Bachelorette“ Melissa Damilia auf der Suche nach ihrem Traumprinzen. Auch dieses Jahr sind wieder einige Rosenanwärter dabei, die das Zeug zum großen Influencer haben. Wir haben uns mal genauer angeschaut, welcher der Kandidaten auf Instagram am beliebtesten ist.

Die Bachelorette ist bereits zu Beginn der Staffel – wie in den Jahren zuvor – keine Unbekannte, sondern schon längst ein Influencer-Star. Wir haben uns gefragt, welcher der Kandidaten der diesjährigen „Bachelorette“ – Staffel das Zeug hat, um bei Melissa Damilias (25) Followerzahl mitzuhalten. Welcher der Teilnehmer schafft es auf die ersten vier Plätze im Instagram-Ranking? Einer der Männer hebt sich mit seiner aktuellen Follower-Zahl deutlich von seinen Konkurrenten ab.

Daniel Mladjovic: 53,7k

Der 2,02 Meter große Tattoo-Fan hat unter allen Kandidaten die meisten Follower, mit fast 54.000 Followern hat er sogar fünfmal so viele wie seine Konkurrenten. Doch warum folgen dem Berliner so unglaublich viele Menschen? Wie hebt er sich von den anderen Kandidaten ab? Daniel hatte bereits in der ersten Folge eine große Bedeutung für die schöne Bachelorette, denn er ist der Mann Nummer sieben. Diese Zahl hat für Melissa eine ganz besondere Bedeutung. Er ist der Mann, der als siebter Kandidat aus dem Auto gestiegen ist.

Er punktet durch Ehrlichkeit und wahre Größe

Optisch verspricht der 2,02 Meter große Tattoo-Fan eine geballte Ladung Muskeln. Ob das der Grund für seine Beliebtheit auf Instagram ist? Wahrscheinlich haben ihn die Zuschauer auch aufgrund seines großen Herz so schnell lieb gewonnen. Sein Herz schlägt nämlich derzeit nur für seine zweijährige Tochter. Obwohl der 31-Jährige auch vor seiner Teilnahme bei der „Bachelorette“ relativ viele Follower hatte, sind sie seit der Ausstrahlung auf „RTL“ nochmal um einiges gestiegen.

Leander Sacher: 18,1k

Leander ist unser heimlicher Favorit der Show, denn er bringt neben seinem guten Aussehen noch viel mehr mit! Der 22-Jährige ist das perfekte Gesamtpaket. Der Aachener sitzt mit in der Führungsetage von „Sacher Kosmetik“, dem Beauty-Imperium von Papa Roland. Der ist auch Geschäftsführer des 1992 gegründeten Unternehmens – und Mitgründer von Leanders ganz eigener Marke. Beeindruckend!

Attraktiv und erfolgreich – Leander klingt nach Gesamtpaket

Leander kann seine Follower also auch noch motivieren, er beweist, dass es selbst im jungen Alter möglich ist, viel zu erreichen. Auf Instagram ist der attraktive Aachener nebenbei ein echter Frauenschwarm, daher auch die 18.000 Follower, mit steigender Tendenz. Leander kann sich nicht nur langsam, aber sicher in Melissas Herz schleichen, auch die Zuschauer zieht der 22-Jährige immer weiter in seinen Bann.

Daniel Hausle: 12,1k

Bereits in der ersten Folge begeistert der süße Daniel alle mit seiner herzlichen Art. Melissa und er sind von Anfang an auf der gleichen Wellenlänge. Sie lachen zusammen und die Zuschauer merken, dass die Stuttgarterin sich sehr wohl bei Daniel fühlt. 12.000 Menschen folgen Daniel bereits auf Instagram, wie weit er wirklich kommt, bleibt abzuwarten, denn zu lieb zu sein, ist auch nicht immer von Vorteil. Schließlich könnte der 24-Jährige schnell in die Kuppel-Schiene abrutschen. Auf seinem Instagram-Profil sieht man Daniel meistens beim Sport im Fitnessstudio. Also wer sich Fitness-Tipps abholen möchte, ist bei diesem Kandidaten genau richtig.

Maurice Grube: 7,8k

Der Mann, der beim Follower-Ranking den vierten Platz belegt, ist Maurice aka Kevin Kuranyi. Fast 8.000 Menschen folgen dem sympathischen Gesundheitstrainer auf Instagram. Maurice ist eher der schüchterne Typ und hat sich deshalb auch nicht getraut, den ersten Schritt auf Melissa zuzugehen. Trotzdem hat es Maurice Melissa angetan, denn bei ihm wagt die süße Stuttgarterin den ersten Schritt.

Maurice hat das Zeug zum Publikums-Liebling

Maurice scheint das Interesse in Melissa geweckt zu haben und auch die Zuschauer bekommen endlich etwas vom 25 -Jährigen mit. Wir sind gespannt, ob Maurice in den nächsten Folgen aus sich herauskommen kann. Potenzial hat er auf jeden Fall, das findet nicht nur Melissa. Er könnte sich wirklich als neuer Zuschauer-Liebling entpuppen.

Wer meint es ernst und wer will nur Follower abgreifen?

Die diesjährige Bachelorette Melissa Damilia hat die Qual der Wahl. Aus immer noch 15 Single-Männern darf sie sich ihren Mister Right aussuchen. Fünf Kandidaten mussten die Villa bereits verlassen, darunter auch einer der Männer, der es aus unserer Sicht nicht ernst mit der hübschen Brünetten gemeint haben könnte. Ob die Rosenwärter wirklich nur wegen der große Liebe dabei sind oder doch um schnell berühmt zu werden, bleibt zu abzuwarten. Die vier Kandidaten mit den meisten Followern, meinen es aus unserer Sicht definitiv ernst mit der hübschen Melissa!

„>RTL zeigt in diesem Jahr ab dem 14. Oktober jeweils mittwochs insgesamt acht Folgen à 120 Minuten. Bei „Die Bachelorette – Das große Finale“ wird in Folge 8 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar. (TSK)