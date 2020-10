19.10.2020 18:00 Uhr

„Die Bachelorette“: Dieser Kandidat ist nur auf Fame aus!

Die Liebessuche für Melissa Damilia Dahm als neue „Bachelorette“ hat begonnen. Nun darf sie aus 19 verbliebenen Männern entscheiden, wer der richtige Kandidat ist.

Neben soliden Männern mit ernsten Absichten und heißen Schönlingen sind auch wieder ein paar Sonderlinge am Start, die der Sender in seiner exquisiten Vorauswahl für Melissa Damilia bereitgestellt hat.

Rouven: Der verrückter Weltenbummler

Einer von ihnen ist Rouven. Tja, was soll man zu Rouven sagen? Er hat längere Haare als Melissa, trägt gerne Hot Pants und Crop Tops, lackiert sich die Fingernägel und ist das Sinnbild eines verrückten Weltenbummlers, der das ein oder andere Mal zu viel gefeiert hat.

Rouven erklärt: „Meine Traumfrau sollte so sein wie ich – nur in weiblich.“ Ob Melissa sein weibliches Pendant ist? Auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht.

Er zeigt gerne seinen nackten Po

Schaut man sich auf dem Instagram-Account von Rouven um, fällt sofort eins ins Auge: Sein nackter Po. Denn der Friseurmeister lässt keine Gelegenheit aus, seinen entblößten Hintern in die Kamera zu recken.

In der ersten Folge betonte er bereits, dass er gerne seinen nackten Po präsentiert und auch seinen Penis zeigen würde, wenn dieser eine gewisse Größe hätte! Hat er aber nicht und deswegen beglückt er uns mit seinem Po. Danke, für diese Info, lieber Rouven!

Rouven im Gespräch mit Melissa

In der zweiten Folge der „Bachelorette“, die im Premium-Bereich von TVNOW schon bereit liegt, sucht Rouven bei der zweiten Nacht der Rosen das Einzelgespräch mit Melissa.

Die süße 25-Jährige will vom langhaarigen Friseur wissen, warum er sich bei der Kuppelshow angemeldet hat und die Antwort von ihm überrascht tatsächlich: „Meine erste Intention war es irgendwie, meinen Namen zu vermarkten“, so Crazy-Rouven. Nicht nur Hintern und Penis, auch der Name drängt ins Rampenlicht!

Melissa ist sprachlos!

Autsch, ob sich Rouven mit diesem Spruch direkt in Aus katapultiert hat? Denn Melissas Gesicht spricht Bände. Er versucht sich zu erklären: „Dann standest du vor mir und ja, deswegen bin ich angespannt, weil du einfach eine heiße Frau bist und ich dich kennenlernen möchte.“

Melissas Miene scheint wie eingefroren. Der „Bachelorette“ verschlägt es im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache … Aber natürlich nur kurz.

Wie sich die Stuttgarterin nach diesem nicht sehr schmeichelnden Geständnis entscheiden wird? Bekommt der verrückte Friseur noch eine weiter Chance, Melissas Herz zu erobern?

RTL zeigt in diesem Jahr ab dem 14. Oktober jeweils mittwochs insgesamt acht Folgen à 120 Minuten. Bei „Die Bachelorette – Das große Finale“ wird in Folge 8 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.