12.10.2020 22:20 Uhr

„Die Bachelorette“: Ist Melissa noch mit ihrem Gewinner zusammen?

Am Mittwochabend startet endlich die siebte Staffel von "Die Bachelorette" mit Melissa Damilia Dahm als Rosenverteilerin. Sie darf auch 20 heißen Singles ihrem Traummann wählen.

Die diesjährige Staffel „Bachelorette“ ist schon seit einigen Wochen abgedreht und somit hat Melissa Damilia Dahm ihren Prinzen schon gefunden. Wer es ist, ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch absolut streng geheim!

Sie steht auf südländische Männer

Optisch steht Melissa mehr auf den südländischen Typ Mann. Bei „Love Island“ hatte sie sich zum Beispiel in den italienischen Charmeur Danilo verguckt. Doch der entschied sich damals für die kühle Dijana.

Auch unter den 20 Single-Männern sind einige rassige Exemplare dabei, wie z.B. Saverio aus Waiblingen, Ioannis aus Viersen, Leander aus Aachen oder auch Emre aus München.

Haben die blonden keine Chance?

Aber wie sieht es mit den blonden Männern aus? Haben die von Anfang keine Chance bei der süßen 25-jährigen. Denn immerhin gibt es auch genug blonde Männer in diesem Jahr.

Da wäre zum Beispiel der smarte Alexander aus Essen oder Daniel B. aus Weiden an der Oberpfalz. Vielleicht können sie ja mit ihrem Charakter bei Melissa punkten.

Wie lang wird es halten?

Es bleibt also nach wie vor spannend, für wen sich Melissa am Ende entscheiden wird und vor allem, ob die Liebe auch halten wird. Denn aus den vergangenen Staffeln ist keines der Paare noch zusammen.

Meist hielten die Beziehungen von Melissas Vorgängerinnen wie Gerda Lewis, Jessica Paszka und Co. nur wenige Monaten. Keine „Bachelorette“-Beziehung hatte länger Bestand.

Für wen entscheidet sich Melissa?

Der Sender RTL zeigt das große Finale von „Die Bachelorette“ am 2. Dezember. Das heißt, Fans müssen sich noch etwas Gedulden, bis Melissa ihren Traummann gefunden hat.

Und vielleicht sticht sie als erste „Bachelorette“ hervor, die wirklich die groß Liebe in einer Kuppelshow findet. Man würde es ihr nach den Liebes-Pleiten in der Vergangenheit sehr wünschen. Schließlich wollte es weder mit Danilo, noch mit Pietro Lombardi und Richard Heinze so wirklich klappen.