„Die Bachelorette“-Kandidaten (1): Das sind Andreas, Christian, Daniel & David

Sonntag, 7. Juli 2019 21:10 Uhr

Am 17. Juli wird die neue „Bachelorette“ Gerda Lewis (26) ihre TV-Suche beginnen und hat die Qual der Wahl zwischen 20 knackigen Junggesellen, die um ihr Herz buhlen werden. Klein, groß, dunkel und oder blond – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

klatsch-tratsch.de stellt bis dahin alle Kandidaten vor – heute die ersten vier Prachtexemplare:

Andreas Ongemach (27)

Außendienstmitarbeiter aus Wermelskirchen: „Wir sind hier 20 geballte Testosterontiere …“

Andreas Ongemach ist in Kasachstan geboren, lebt aber nun mit seinen Eltern und einer jüngeren Schwester in Wermelskirchen. Nach der Schule war Andreas bei der Bundeswehr und absolvierte im Anschluss eine Ausbildung als Anlagenmechaniker. Aktuell arbeitet der blonde Schönling im Sales in einem großen Konzern in Süddeutschland.

Andreas macht viel Sport und arbeitet nebenher als Fitnesstrainier in einem Studio. Er ist gerne Abends unterwegs und spielt Basketball. Seine Traumfrau sollte schöne Augen haben und ihn damit direkt umhauen. Im Sternzeichen des Löwen geboren liebt er das nervenkitzelnde Katz-und-Maus-Spiel mit einer Frau. Als Verfechter der „alten Schule“ vertritt Andreas die Meinung: „Der Mann sollte definitiv den ersten Schritt machen“.

Christian Hesse (25)

Kaufmännischer Angestellter aus Biedenkopf: „Für die Richtige würde ich einen Gang zurückschalten“

Christian Hesse ist seit zwei Jahren Single und hofft nun bei Gerda Lewis landen zu können. Er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und wird von seiner Familie als „arrogant und überheblich, aber dennoch zuvorkommend“ bezeichnet. Er selbst ist davon überzeugt: „Ich habe keine Laster …“ Der 25-Jährige sagt von sich: „Ich habe die letzten Jahre sehr ausgiebig gelebt, gehe für mein Leben gerne weg …“

Christian ist Industriekaufmann und bei Frauen sehr wählerisch. Wichtig für ihn bei einer Frau: Spontanität, Humor und Abenteuerlust – und großen Wert auf das Aussehen einer Frau legt er auch. Seine große Hoffnung: Gerda.

Daniel Chryta (35)

Gleitschirm- und Drohnenpilot aus Saalfelden/Salzburg (A): „Mein größter Lebenstraum ist es, im Alter mehr Erinnerungen zu haben als Träume“

Bedingt durch einen schweren Unfall vor 14 Jahren musste der erfolgreiche Leistungssportler seine Karriere als Skispringer aufgeben. Der heute 35-Jährige musste sich ins Leben zurückkämpfen. Aktuell arbeitet er als Gleitschirm und Drohnenpilot hat sein Hobby zum Beruf gemacht.

Seine Traumfrau sollte wie er sportlich und elegant und seinen supersüßen Charakter besitzen. Er wünscht sich aber auch für die ruhigen Momente eine Frau an seiner Seite, „mit der ich zur Ruhe kommen kann“. Ob Gerda die richtige Frau ist, um zur Ruhe zu kommen?

David Taylor (24)

Profi-Basketballer aus Erfurt: „Stille Wasser sind ja oft tief …“

David Taylor ist seit zwei Jahren Single. Mit seinen 24 Jahren und einer Körpergröße von 1,91 m hat David bereits in der 1. Bundesliga gespielt und damit sein Hobby zum Beruf gemacht. Sein Traum: einmal in der NBA zu spielen. Privat beschreibt er sich eher als den ruhigen, doch stille Wasser sind bekanntlich tief.

Doch David hat auch etwas im Köpfchen: Vier Jahre lang studierte er Pre-Medicine (gleicht dem deutschen Physikum) in der Nähe von San Francisco. Aktuell hängt er per Fernstudium seinen Master in Ernährungswissenschaften dran und will danach noch Medizin studieren.

