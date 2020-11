03.11.2020 20:30 Uhr

„Die Bachelorette“: Leanders Einzeldate mit Melissa ist leider zum Kotzen…

In der vierten Folge der „Bachelorette“ darf unser Favorit Leander endlich zu seinem ersten Einzeldate. Doch das läuft komplett anders als gedacht. Was als romantischer Bootsausflug beginnt, endet ganz übel…

Dabei geht es so schön los: „Bachelorette Melissa“ (25) lädt Leander (22) zum Einzeldate ein. Für die beiden geht es auf hohe See, zu hoch für Kandidat Leander… Der 22-Jährige verträgt den starken Wellengang ganz und gar nicht und wird mit jeder weiteren Welle blasser im Gesicht. So hatte sich Leander sein Date sicher nicht vorgestellt.

Leander bleibt tapfer

Ihr erstes Einzeldate war sicher ganz anders, als es sich Melissa und Leander vorgestellt haben. Nachdem die beiden zuerst gemütlich und dicht beieinander vorne auf dem Boot liegend die rasante Fahrt samt Blubberwasser und erster Komplimente geniessen, macht irgendwann der immer stärkere Seegang Rosenkavalier Leander sichtbar zu schaffen. Die Wellen zaubern ihm eine kreidebleiche Gesichtsfarbe und der Kölner muss sich extrem konzentrieren. Leider auf den Horizont – und nicht auf Melissa. Doch für die hübsche „Bachelorette“ reißt sich der Aachener tapfer zusammen. Obwohl der 22-Jährige offensichtlich schwer damit kämpft, sich nicht übergeben zu müssen, sitzt er Melissa tapfer zur Seite und hielt sie während ihrer turbulenten Fahrt fest im Arm. Die gebürtige Stuttgarterin kuschelt sich ganz fest an ihr Date und scheint sich super wohl in Leanders Nähe zu fühlen.

Sie schreiben eine romantische Flaschen-Post

Um Leander ein bisschen von seiner Seekrankheit abzulenken, zückt Melissa eine Flasche, ein Blatt Papier und einen Stift, der wirklich genau so aussah wie eine Rose. Kurz dachten wir, jetzt kriegt Leander die erste rote Rose, aber es war nur der Stift. An Leanders Blick konnte man sehen: auch er hatte kurz Hoffnung. Die zwei schreiben eine Flaschenpost und Leander darf entscheiden welche poetische Nachricht auf dem Blatt Papier stehen darf: „Was für dich bestimmt ist, findet den Weg zu dir!“ Mit diesem kitschigen Wand-Tattoo in Worten eroberte er Melissas Herz für den Moment. Immerhin bringt ihm der Spruch dann doch den Hauptpreis: eine vorzeitige rote Rose. Die hat sich der 22-Jährige nach der üblen Fahrt auch mehr als verdient!

Ihr Einzeldate wird zum Gruppendate

Während Melissa und Leander bei inzwischen sanfterem Wellengang noch ganz dich beieinander liegen, kommen sie nicht nur der Küste, sondern auch den anderen Männer immer näher. Ja richtig gehört! Melissa hat nicht nur Leander für den heutigen Tag eingeladen, sondern auch die vier Männer: Angelo, Moritz, Sebastian und Christian. Ihr romantisches Einzeldate wird daher innerhalb weniger Sekunden zum Gruppendate. Den 22-Jährigen freut das natürlich nicht, trotzdem hält er Melissa weiterhin fest im Arm auch vor seinen männlichen Konkurrenten. Und: das gefällt der süßen Bachelorette ganz besonders gut. Die Harmonie zwischen den beiden stimmt einfach und wir haben gemerkt, dass Leander mit jedem Date offener wird. Ein Punkt, den Melissa bislang mehrfach am Kavalier-Küken bemängelt hat und den Leander sich offensichtlich zu Herzen genommen hat.

Ihre Sternzeichen passen nicht zusammen!

Melissa ist ein richtiger Astrologie-Freak und deshalb fragt sie Leander bei ihrem Einzeldate direkt mal, was für ein Sternzeichen er ist. Da beide im Oktober Geburtstag haben, geht Melissa erst davon aus, der Aachener könnte genau wie sie Waage sein. Falsch gedacht, der attraktive Leander ist ein Skorpion. Melissas Reaktion darauf ist klar und deutlich: „Entweder man mag sie oder man mag sie nicht.“ Oh nein! Ob das ein gutes Zeichen ist? Die 25-Jährige sieht noch einen Ausweg, denn eventuell gleich Leanders Aszendent die astrologische Fehlnote aus. Etwa, wenn er Wassermann wäre. Die astrologischen Eckdaten bleiben ungeklärt, was aber deutlich wird: Die spirituell angehauchte Melissa will Leander nicht aufgrund seiner Sternzeichens aussortieren. Aberglaube hin oder her…

Leander ist unser Favorit

Obwohl ihre Sternzeichen vielleicht nicht 100 Prozent zusammen passen, bleibt Leander für uns immer noch der Favorit! Wir glauben fest daran, dass der attraktive Geschäftsmann am Ende Melissas Herz erobern kann. Der 22-Jährige sieht nämlich nicht nur optisch gut aus, sondern hat auch wirklich was auf dem Kasten.

Schüchterner Geschäftsmann mit Sexappeal

In seinem jungen Alter ist Leander schon Gründer seines eigenen Beauty-Imperiums! Er weiß genau, welche Wirkung er auf Frauen hat und trotzdem ist er kein bisschen arrogant. Das macht den süßen Nachwuchs-Kavalier so sympathisch und wer kann bei seinem Anblick in der aktuellen Folge schon widerstehen? Nach seinem Einzeldate läuft Leander mit Rose in der Hand wie ein junger Adonis aus dem Meer. Da muss auch Melissa zweimal hingucken. Denn: sexy ist der jüngste Kandidat auch noch. Und ein Skorpion. In Sachen Erotik verspricht das jede Menge Feuer. Denn der Skorpion gilt als das erotischste Sternzeichen im Tierkreis.

RTL zeigt in diesem Jahr ab dem 14. Oktober jeweils mittwochs insgesamt acht Folgen à 120 Minuten. Bei „Die Bachelorette – Das große Finale“ wird in Folge 8 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.