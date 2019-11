Die Geissens: Hat Davina heimlich einen Freund?

Heute Abend gibt es eine neue Folge von „Die Geissens“ und bei der beliebten Millionärsfamilie ist Partystimmung angesagt. Nach einer Geschäftsreise steht Carmens Geburtstag an. Diesen wollen die Geissens im großen Stil feiern, weshalb Robert und die Mädchen ein Überraschungsdinner in Monaco planen.

Auf der Fahrt mit der „Indigo Star“ zur nächsten Party werden Carmen und Robert von starkem Wellengang überrascht. Dabei wird Carmens Lieblingslampe zerstört, was für Zündstoff zwischen den Eheleuten sorgt.

Carmen motzt munter drauf los, als sie die kaputte Lampe entdeckt: „Nein, oh nein! Ich glaub ich spinne! Robert, meine Lampe, meine Ozono-Lampe ist kaputt! Mensch, ich dreh am Rad, ich dreh am Rad, Robert! Ich schwörs dir ich dreh am Rad! Nur weil du jetzt fahren musstest. Kuck dir das an! Jetzt ists am Arsch.“

Robert kann die Aufregung nicht verstehen, was Carmen noch mehr auf die Palme bringt: „Robert, die kostet zweieinhalbtausend Euro, ich glaub du spinnst“, motzt die Blondine. Wie der Lampen-Zoff endet?

Ist Davina verliebt?

Nach der Feier geht es für das Millionärspaar zu einer zweiten Geburtstagsparty nach St. Tropez, während die Töchter wieder zur Schule müssen. Doch dort wartet ein schmutziger und defekter Pool auf die Geissens, den Robert eigenhändig reparieren möchte.

Nach den ganzen Feierlichkeiten segeln Carmen und Robert wieder zurück nach Monaco, wo Davina mit einem Geheimnis auf ihre Mutter wartet. Doch Robert enthält Davina ihre geheime Info weiterhin vor. Ob da ein Boyfriend dahinter steckt?

Robert rätselt: „Das ist doch nicht normal. Da ist irgendwas im Busch, irgendwas, was der Vater nicht mitkriegen sollte. Und da muss man natürlich bei einem 16-jährigen Kind schwer aufpassen, weil da könnt ja auch das ein oder andere männliche Wesen auftoppen.“

Hat Davina wirklich einen Freund?

„Die Geissens“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.