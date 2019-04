Die Geissens: Umzug nach Dubai?

Montag, 29. April 2019 19:35 Uhr

„Die Geissens“ gehen in eine neue Runde und das gleich mit einer spannenden Doppelfolge. Wieder reisen Carmen und Robert Geiss durch die Weltgeschichte, diesmal geht es nach Dubai. Was die Millionärs-Familie diesmal erleben wird?

Bei Shania und Davina sorgt das Reiseziel der Eltern, die Wüstenmetropole Dubai, für lange Gesichter und sie lassen nur wenig Zweifel daran, dass sie sich nicht so schnell vom Gegenteil überzeugen lassen.

Quelle: instagram.com

Familie Geiss ist in ihrem Appartement in schwindelerregender Höhe angekommen. Nun steht schon das erste Highlight an. Inmitten spektakulärer Filmautos und Muscle Cars treffen die beiden Teenies auf die erfolgreiche Internet-Berühmtheit Supercar Blondie, die mit insgesamt 7 Millionen Followern ein echter Social-Media-Star ist. Für ihren Kanal möchte sie ein actiongeladenes Video mit Shania und Davina drehen, allerdings übernehmen die beiden schnell selbst die Regie und lassen sich hinter dem Steuer von Lamborghini und Rolls Royce nur schwer wieder einfangen.

Quelle: instagram.com

Kaufen sie eine Immobilie?

Shania und Davina sind von der Idee ihrer Eltern, in Dubai ein Winterdomizil zu kaufen, nicht begeistert. Auch für Robert ist das erste Objekt, trotz bester Lage und edler Einrichtung, welches aktuell noch im Besitz des Victoria´s Secret Inhabers ist, keine Option. Mehrere hundert Meter über dem Boden traut er sich mit seiner Höhenangst kaum in Richtung der Fenster.

Quelle: instagram.com

Ob die beiden anderen Immobilien da eher nach seinem Geschmack sind? Nach den Besichtigungen in der Wüstenmetropole rückt die finale Kaufentscheidung erstmal in den Hintergrund, denn die nächste, große Reise steht kurz bevor. Jetzt heißt es: Koffer packen und ab auf die Malediven!

Eine neue Doppelfolge „Die Geissen“ Montag um 20:15 Uhr auf RTL II.