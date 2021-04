„Die Höhle der Löwen“ (3): Imker-Sets, BH-Taschen & essbares Besteck

05.04.2021 18:00 Uhr

Die Löwen sind zurück und hungrig nach neuen Deals und innovativen Start-ups! Ab jetzt gibt es die Sendung an einem neuen Sendeplatz: Immer Montags um 20:15 Uhr bei Vox! Und auch in der dritten Folge der neuen Staffel geht es heiß her ...

Noch nie zuvor wurde in der „Höhle der Löwen“ so verbissen um die besten Gründer gekämpft! Mit dabei: Green-Tech-Investor Nico Rosberg, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Konzernchef Nils Glagau, Beauty-Expertin Judith Williams, Medienmogul Georg Kofler, Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer und Handelsprofi Ralf Dümmel.

easyBeeBox aus Bad Fallingbostel/Bremen

Imkern ist schon längst nicht mehr nur was für Rentner. Schon seit einigen Jahren ist Jan Meyer aus Bad Fallingbostel Imker. „Bienen liefern mehr als nur Honig. Sie sind wichtige Bestäuber für unsere Wild- und Kulturpflanzen. Die Grundlage unserer Ernährung“, weiß der 21-Jährige und fragt: „Warum imkern dann so wenige Leute?“

Oft steht Zeit und das praktische Know-how im Weg. Diese Hindernisse möchten die Gründer und Biotechnologie-Studenten nun aus dem Weg räumen und präsentieren den Löwen die easyBeeBox. „Das ist der erste Bienenkasten auf dem Markt, mit dem jeder sein eigenes Bienenvolk im Garten artgerecht pflegen kann“, so Co-Gründer Nick Peters.

Die Box besteht aus einem Brutraum, in dem die Bienen ihr Brutnest und ihre Honigreserven unterbringen, einem Behandlungsraum, in dem alle Arbeiten durchgeführt werden, und dem cleveren Schiebersystem, mit dem die Bienenhaltung einfach und sicher wird. „Als Anwender komme ich zwar an den Honig, aber nicht mit den Bienen in Kontakt“, erklärt der 21-jährige Bremer.

Anleitungen und zahlreiche Videos helfen den Nutzer*innen bei dem Einstieg in die Bienenhaltung, denn zur Bienenhaltung gehört immer auch die Verantwortung, die Tiere gesund und artgerecht zu halten. Dies zu vermitteln, ist den beiden Imkern ein besonders Anliegen. Produziert wird der clevere Bienenkasten fair und nachhaltig in den Werkstätten der Lebenshilfe Niedersachsen. Unterstützung für ihr junges Unternehmen benötigen Jan und Nick vor allem bei den Logistikstrukturen. Um einen starken Löwen für sich zu gewinnen, bieten sie für 150.000 Euro 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

POCKETSY aus Köln

Ob auf einer Party, beim Tanzen oder bei einem Städte-Trip – bei diesen Gelegenheiten ist die noch so schönste Handtasche manchmal im Weg. Doch wohin mit Schlüssel, Geld und Handy? Paula Essam und Dilara Cakirhan stellen den Löwen ihre Lösung für das Problem vor: POCKETSY – ein BH mit drei unsichtbaren Taschen, der das unauffällige Verstauen von Gegenständen aller Art ermöglicht.

Die Taschen sind so platziert, dass sie auch leicht unter der Kleidung erreichbar sind. Die BHs gibt es in drei eigens entwickelten Größen und bestehen aus recycelten Stoffen, die weich und angenehm zu tragen sein sollen. Um POCKETSY auf dem Markt zu etablieren, benötigen sie die Unterstützung der Löwen. Für 100.000 Euro bieten die Gründerinnen 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

FLÜWA aus Osthofen

Wer beim Handwerken oder Schrankaufbauen mit einer Wasserwaage arbeitet, kennt das Problem: Eine ebene Fläche zu schaffen, erfordert Geschick, Augenmaß und oft eine zweite Wasserwaage. Karheinz Voll (68, Tiefbau-Ingenieur, Maurer-Meister und Galerist) ärgerte sich über das umständliche Hantieren und hat mit FLÜWA die Lösung für das Problem entwickelt: „Ich habe einer Wasserwaage einen Flügel verliehen.“

Der 68-Jährige integrierte in die klassische Wasserwaage ein Gelenk, mit dem sich eine zweite kleine Wasserwaage ausklappen lässt, sodass das gleichzeitige Nivellieren in zwei Richtungen möglich ist. Einfach anlegen, ausklappen, auspendeln – fertig. FLÜWA soll so das Arbeiten mit der Wasserwaage erleichtern und präzise Ergebnisse ermöglichen.

Durch die magnetische Unterseite lässt sie sich zudem an allen Metalloberflächen unkompliziert befestigen. Um FLÜWA zum Must-have in jedem Werkzeugkoffer zu machen, benötigt Karlheinz Voll Unterstützung im Bereich Marketing und Vertrieb. Sein Angebot an die Löwen: 60.000 Euro für 20 Prozent seiner Firmenanteile.

Kulero aus Göttingen

Geboren und aufgewachsen in Indien, lebt Hemant Chawla (26) seit mittlerweile über drei Jahren in Deutschland. In seiner Heimat gibt es kein richtiges Abfallsystem und gerade deshalb ist der Plastikmüll ein großes Problem. Auch Deutschland steht vor der großen Aufgabe, Plastikmüll zu vermeiden.

„Hier haben wir zwar den gelben Sack, aber trotzdem ist unser Abfallsystem noch lange nicht nachhaltig. Außerdem ist Deutschland sogar Europameister in der Produktion von Kunststoffabfällen“, ergänzt Juliane Schöning (26). Ihr Ziel: Den Planeten plastikfreier machen und eine sinnvolle Alternative bieten. Mit Kulero – bedeutet Löffel in der Plansprache Esperanto – machen sie den Anfang und stellen ihr nachhaltiges und essbares Besteck den Löwen vor.

Die essbaren Löffel bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten, es gibt sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen und sie halten in heißen Suppen problemlos für 30 Minuten, in kalten Speisen sogar bis zu 60 Minuten.

„Jetzt möchten wir mit einem von Ihnen auf dem deutschen und europäischen Markt durchstarten“, so Juliane Schöning zu den Löwen. Für 200.000 Euro bieten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

munevo DRIVE aus München

Nicken und losfahren. Konstantin Madaus (30) und Claudiu Leverenz (30) haben munevo DRIVE entwickelt, eine smarte Kopfsteuerung für elektrische Rollstühle. Sie basiert auf Smartglasses und soll den Menschen helfen, die nicht mehr mit ihren Händen über einen normalen Joystick ihren Rollstuhl steuern können. Minimale Kopfbewegungen reichen dafür aus, die Benutzeroberfläche und Bedienung von munevo DRIVE sind intuitiv gestaltet und sehr leicht zu erlernen.

Tritt ein Notfall ein, wird der vorher persönlich festgelegten Kontaktperson der aktuelle Standort mitgeteilt. Mit munevo DRIVE möchten die Gründer weltweit Menschen zu selbstständiger Mobilität verhelfen. Um ihrem Ziel ein Stückchen näher zu kommen, sind Konstantin Madaus und Claudiu Leverenz auf der Suche nach einem starken Investor, der sie im Bereich Marketing und Vertrieb unterstützt. Für 800.000 Euro bieten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

Ein Wiedersehen gibt es mit LOOMAID. Die Brüder Andres und Jan-Peter Psczolla konnten in der letzten Staffel einen Deal mit Ralf Dümmel abschließen. „Ich war sofort überzeugt, dass aus LOOMAID was ganz Großes werden kann“, so der Löwe rückblickend. Wie erfolgreich die Zusammenarbeit ist, davon berichten Jan-Peter Psczolla und Ralf Dümmel.

Die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ läuft ab jetzt immer Montags um 20:15 Uhr bei Vox und rund um die Uhr bei TVNOW.