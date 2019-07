„Die Höhle der Löwen“: 6. Staffel startet Anfang September

Donnerstag, 25. Juli 2019 12:13 Uhr

Am 3. September öffnet VOX wieder „Die Höhle der Löwen“ und nimmt die Zuschauer mit in die spannende Welt von Break-even, Cashflow, Fixkosten und Skalierbarkeit.

Für Staffel 6 stehen nicht nur viele Gründer mit außergewöhnlichen Geschäftsideen in den Startlöchern, sondern auch das größte „Löwen“-Rudel aller Zeiten! Mit Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Judith Williams und – neu dabei – Nils Glagau werden die neuen Folgen „Die Höhle der Löwen“ noch vielfältiger, denn die millionenschweren Unternehmer wechseln sich auf den fünf „Löwen“-Stühlen ab.

Nils Glagau, Chef des Gesundheitskonzerns Orthomol, will ebenfalls in junge Unternehmen investieren (wir berichteten). Als der Rheinländer noch ein Teenager war, gründete sein Vater Kristian gemeinsam mit einem befreundeten Chemiker die Firma Orthomol. 1991 war das kleine Unternehmen einer der Vorreiter im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Mit Veluvia, Smartsleep und Waterdrop gab es sogar schon junge Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel in der „Höhle der Löwen“ gepitcht haben.

Einer kommt zum dritten Mal

Doch nicht nur auf Seite der Investoren wird Staffel 6 der mehrfach preisgekrönten Gründer-Show noch spannender. Auch die Bandbreite der Start-ups ist so groß wie nie zuvor: Auf die Zuschauer warten Produkte von fünf Zentimetern bis 20 Metern Länge, Start-ups, die bereits in Großbritannien in der BBC-Investorenshow „Dragons Den“ teilgenommen haben sowie ein bekannter Jung-Unternehmer, der schon zum dritten Mal eine Idee vor den „Löwen“ präsentiert. Das verriet der Sender heute in einer Mitteilung.

Aber auch auf den jüngsten Gründer, der die Sendung mit einem Deal verlässt, und auf den schnellsten Deal aller Zeiten können sich „Die Höhle der Löwen“-Fans freuen. Außerdem sind diesmal Gründer aus vielen verschiedenen Teilen der Erde mit ihren ausgefallenen Ideen zu sehen – und auch tierische Gäste wie Pferde, Ratten und Hunde finden den Weg in die Show.

VOX strahlt die elf Folgen der neuen Staffel „Die Höhle der Löwen“, wie immer moderiert von Amiaz Habtu, ab 3. September 2019 dienstags um 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die neuen Folgen bei TVNOW abrufbar.