„Die Höhle der Löwen“: Steckbrief Frank Thelen

Am 3. September geht es wieder los: Die sechste Staffel „Höhle der Löwen” beginnt. Neben vielen neuen Gründern, die ihre vielfältigen Ideen vorstellen werden, darf man sich auch auf einige neue „Löwen” im Rudel freuen. Wer in dieser Staffel mit auf die Jagd geht, stellen wir in einzelnen Portraits vor. Heute: Unternehmer und Autor Frank Thelen (43).

Der am 10. Oktober 1975 in Bonn geborene Frank Thelen, ist heute einer der führenden europäischen Seriengründer und gehört zu den erfolgreichsten Frühphasen-Investoren. „Seriengründer“ bedeutet, nach Abschluss eines Projekts widmet man sich einem neuen Projekt.

Er kennt Höhen und Tiefen

Seit über zwei Jahrzehnten gründet Thelen Start-ups und hat mit seinen Produkten in mehr als 60 Ländern über 100 Millionen Kunden erreicht. Wie hart es ist, am Anfang einer Firma zu stehen oder sogar zu scheitern und wieder neu zu starten weiß er durch seine eigenen Gründungen.

Der 43-jährige kennt die Höhen und Tiefen eines Unternehmers aus allen Perspektiven, spätestens seit er im Jahr 2000 selbst kurz vor der privaten Insolvenz stand. Frank Thelen engagiert sich heute unter anderem als Investor bei „Outbank“, „Lilium Aviation“ und „hole19“. Im Jahr 2014 verkaufte er seine Beteiligung an der App „myTaxi” an Daimler, 2015 seine „Wunderlist”-Beteiligung an Microsoft. Für seine unternehmerischen Tätigkeiten wurde er unter anderem mit dem „Microsoft Innovate4Society-Award“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) ausgezeichnet.

„Die Höhle der Löwen“

Seit 2014 ist Frank Thelen als Investor bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ im Einsatz. Neben ihm sind in dieser Staffel auch die ‘Alt-Löwen’ Judith Williams (47), Ralf Dümmel (52), Carsten Maschmeyer (60) und Dagmar Wöhrl (65) wieder mit dabei. Ergänzt wird das Löwen-Rudel dieses Jahr durch Dr. Georg Kofler (62) und Nils Glagau (43). Die elf neuen Folgen zeigt VOX ab dem 03. September 2019 wieder immer dienstags um 20:15 Uhr. Wie gewohnt führt Moderator Amiaz Habtu (42) durch die Sendung.

